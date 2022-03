Il cambio EUR/USD ha guadagnato oltre l’1% rispetto al dollaro mercoledì, poiché la propensione al rischio è tornata sui mercati finanziari e i prezzi delle materie prime si sono allentati dai recenti picchi guidati dall’invasione russa dell’Ucraina.

Dopo aver toccato un minimo di 22 mesi lunedì di 1,0806, l’euro è stato l’ultimo a 1,1019, in aumento dell’1,15% rispetto alla giornata, dopo che un rapporto che citava funzionari senza nome ha affermato che l’UE stava discutendo l’emissione di obbligazioni congiunte per finanziare le spese per l’energia e la difesa.

Solo un mese fa EUR/USD era vicino a toccare 1,15 e il suo rapido calo al di sotto di 1,10 potrebbe essere stato esagerato.

Grafico giornaliero EUR/USD

Grafico giornaliero EUR/USD - Tradingview

Secondo gli analisi di Wall Street Italia questa è una mossa estremamente veloce e ripida e quindi stiamo probabilmente assistendo a una presa di profitto e anche a un’inversione di tendenza.

DXY in calo, valute europee in forte rialzo

Contro un paniere di valute che include l’euro, il dollaro (DXY) è sceso dello 0,851% a 98,276, dopo aver toccato un picco di 22 mesi lunedì.

I mercati hanno inoltre accolto favorevolmente un calo dei prezzi delle materie prime le quali hanno contribuito all’impennata dell’inflazione e hanno contribuito all’incertezza sulle aspettative di crescita economica. Le valute europee come lo zloty polacco e il fiorino ungherese sono aumentate bruscamente, rimbalzando dai minimi storici rispetto all’euro, supportate anche dall’aumento dei tassi di entrambe le banche centrali martedì.

La Banca centrale europea si riunirà giovedì, in mezzo allo spettro della stagflazione, i mercati monetari si aspettano che i politici ritarderanno gli aumenti dei tassi fino alla fine dell’anno.

“Le valute europee sono state sotto forte pressione nelle ultime due settimane e alcune di queste valutazioni hanno iniziato a sembrare tese”

ha affermato Jane Foley, responsabile della strategia FX di Rabobank a Londra.