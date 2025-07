Estate 2025: ecco dove spenderanno di più gli italiani

L’estate 2025 si apre con segnali positivi sul fronte dei consumi. Secondo un’analisi di Scalapay, fintech italiana specializzata nel servizio Buy Now Pay Later (BNPL), gli italiani stanno affrontando le spese estive con uno stile più strategico. Già nel luglio 2024 si era registrato un incremento degli ordini del +15% rispetto a giugno, una tendenza che si conferma anche quest’anno. La ricerca di offerte inizia sempre prima: molti consumatori si muovono già da aprile, e alcuni persino da febbraio, a conferma di un approccio sempre più pianificato.

Moda e accessori in vetta alle preferenze degli italiani

L’abbigliamento resta la categoria più gettonata, con il 36% degli italiani intenzionato ad acquistare almeno un capo nuovo per la stagione estiva. I dati evidenziano un boom nelle vendite di articoli stagionali: i costumi da bagno sono esplosi a marzo (+369% rispetto a febbraio), mentre i sandali hanno registrato un +371% ad aprile.

Gli occhiali da sole hanno seguito un trend simile, con un +194% nelle vendite a luglio. Il desiderio di rinnovare il guardaroba estivo, pur con una logica più attenta, si conferma quindi forte.

Viaggi e vacanze: priorità per il 73% degli italiani

La voglia di partire è alta: il 73% degli italiani prevede di fare un viaggio durante l’estate, con budget medi compresi tra i 1.500 e i 2.500 euro a persona per oltre un quarto dei viaggiatori. Il 36% sceglierà una meta italiana, mentre solo il 9% si spingerà fuori dall’Europa. Le esperienze organizzate (31%) e le attività legate alla destinazione (30%) sono tra le preferite.

Intanto, l’81% degli europei dichiara che il cambiamento climatico influenza le proprie decisioni di viaggio, un dato in crescita di sette punti rispetto al 2024. In confronto, la propensione al viaggio è leggermente più alta in Spagna (75%) e più bassa in Francia (61%), ma in tutti i Paesi analizzati prevale l’interesse per viaggi autentici, di qualità e più lunghi, tra le 7 e le 12 notti.

I valori contano quanto i prodotti

Le scelte di acquisto riflettono un cambiamento profondo nelle priorità, soprattutto tra le nuove generazioni. I consumatori premiano sempre più i brand artigianali, trasparenti e autentici, a discapito delle grandi griffe. Il comfort è diventato un requisito fondamentale: le vendite di tacchi alti sono scese del -14% nel 2024, mentre crescono scarpe più comode come ballerine, mocassini e Mary Jane, simbolo di uno stile di vita più pratico.

Per la Gen Z, l’oggetto simbolo non è più la borsa di lusso, ma il gioiello: un acquisto più personale e significativo. Non a caso, nel 2024 il mercato globale della gioielleria è cresciuto del 2%, un dato modesto ma stabile in un anno difficile per il lusso in generale.

Anche la bellezza si adatta alla stagione. I prodotti abbronzanti rappresentano il 23% delle vendite annuali con un picco ad agosto, mentre i prodotti SPF registrano vendite costanti tutto l’anno, segno che la protezione solare è ormai parte della routine quotidiana. Cresce l’attenzione per soluzioni clean e reef-safe, come i solari minerali a base di ossido di zinco non nano (+22% a livello globale). Maggio è il mese clou per blush e bronzer, che segnano un +30% nelle vendite.

La casa diventa un’oasi estiva di benessere

L’estate si vive anche tra le mura domestiche. Le ricerche relative a giardinaggio e fai-da-te iniziano a salire da marzo, con picchi del +50%, per poi raggiungere l’apice a giugno. A maggio 2025, le ricerche di prodotti per la climatizzazione sono cresciute del +62%, mentre l’arredamento outdoor continua a registrare aumenti a doppia cifra.

Elementi come mobili da giardino, cucine da esterno e sistemi smart per il controllo del clima sono ormai considerati essenziali per vivere al meglio la stagione, specialmente tra Gen Z e millennial, sempre più attenti al benessere e alla qualità del tempo trascorso in casa.

Pagamenti flessibili sempre più centrali negli acquisti

Il modello Buy Now Pay Later (BNPL) si consolida come uno strumento centrale per i consumatori europei. Tra il 2021 e il 2024, il mercato BNPL ha registrato un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 20,6%, raggiungendo 191,3 miliardi di dollari, con una previsione di espansione fino a 293,7 miliardi entro il 2030. Moda, elettronica e viaggi sono tra i settori in cui questa modalità di pagamento risulta più strategica, offrendo ai clienti maggiore flessibilità e controllo sulle spese.

Oltre il 60% dei consumatori europei acquisterà sia online che in negozio durante l’estate e lo stesso numero dichiara di essere influenzato da offerte viste in anticipo. La combinazione tra pianificazione, valore, esperienze e pagamenti flessibili definisce così il nuovo profilo del consumatore estivo europeo.