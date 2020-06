Estate 2020: per gli italiani vacanze in giardino o nelle seconde case

Dopo mesi di lockdown gli italiani si preparano a vivere un’estate in giardino o nelle seconde case di villeggiatura. Così emerge dall’ultima analisi di idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – che ha monitorato l’interesse degli italiani online nei confronti di 100 tipologie di prodotto a tema vacanza, scoprendo che nell’ultimo mese è stato boom di ricerche per gli articoli da giardino o terrazzo (+2288,1%).

Estate 2020 a casa: gli oggetti più desiderati per il giardino e il terrazzo

Secondo un sondaggio effettuato da Kantar per conto di idealo nel mese di giugno 2020, solo il 36,5% degli intervistati ha risposto che andrà in vacanza quest’estate, il 31,7% non lo sa ancora e il 31,9% non ci andrà affatto.

Il sondaggio rivela che sono circa 6 su 10 le abitazioni in Italia che dispongono di uno spazio all’aperto e nell’ultimo mese, gli italiani lo stanno allestendo per trascorrere le prossime vacanze.

Il portale rivela così un boom di interesse per le piscine (+5052,9%) nei vari modelli da scegliere a seconda dei desideri e di quanto si vuole spendere. Le più cercate sono le piscine gonfiabili, da poter essere collocate in giardino oppure su un piccolo terrazzo per garantire divertimento e relax a tutta la famiglia.

Crescono anche le ricerche per i tavoli da giardino (+2843,1%), ombrelloni da esterno (+2174,4%), set mobili da giardino (+2008,0%), sedie da giardino (+1528,6%) e barbecue (+442,7%).

In crescita anche gli acquisti di prodotti per sport acquatici e pesca (+472,8%), abbigliamento e accessori outdoor (+220,8%) e articoli per arrampicata e alpinismo (+151,3%). Sono in particolare i gommoni e kayak i prodotti più cercati, con un aumento di 1230,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Aumentano rispetto al 2019 anche le ricerche di articoli per il camping con una crescita in media del +102,3% per i prodotti della categoria. Il mare si conferma una delle mete preferite dagli italiani anche per l’estate 2020 con il 60,9% degli intervistati che faranno una vacanza al mare .

Le ricerche online di prodotti per il mare sono aumentate nell’ultimo mese del +156,2%. Tra i prodotti più desiderati di quest’estate c’è il materassino gonfiabile, le cui ricerche on line salgono del 378%.

Per risparmiare, sottolinea il portale, occorre monitorare l’andamento dei prezzi dei prodotti desiderati e scegliere di acquistare nel periodo dell’anno dove si registrano i maggiori ribassi.

L’esempio arriva dagli articoli per il camping che nell’ultimo mese hanno fatto registrare una flessione nei prezzi media del -25,5% rispetto allo stesso periodo del 2019.