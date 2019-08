Estate 2019: eventi e spettacoli da non perdere

Pronti per le meritate ferie d’agosto? Abbiamo selezionato per voi gli appuntamenti imperdibili di questa estate 2019. Dal festival cinematografico più atteso della stagione estiva alla rilassante atmosfera del lago Massaciuccoli, ecco un calendario da seguire passo dopo passo.

Dal 28 agosto al 7 settembre – Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica Palazzo del Cinema . La kermesse dedicata al grande cinema, organizzata dalla Biennale di Venezia, giunge quest’anno alla 76° edizione. Madrina d’eccezione l’attrice Alessandra Mastronardi, che salirà sul palco della celebre Sala Grande del Palazzo del Cinema per presentare la serata inaugurale e la cerimonia di chiusura. La grande attrice inglese Julie Andrews, protagonista di numerosi successi internazionali come Mary Poppins (1964), Tutti insieme appassionatamente (1965) e Victor Victoria (1982), quest’anno riceverà Il Leone d’Oro alla carriera, premio istituito nel 1971 per onorare le personalità distinte nell’arte del cinema.

Fino al 6 ottobre – “Preraffaelliti. Amore e desiderio” (Palazzo Reale , Biglietto 14 euro ) – Un’occasione unica per ammirare 80 capolavori provenienti dalla prestigiosa collezione della Tate di Londra. Tra le opere, alcuni dipinti iconici come l’Ofelia di John Everett Millais, Amore d’aprile di Arthur Hughes e la Lady of Shalott di John William Waterhouse. L’esposizione svela al pubblico l’universo d’arte e di valori dei 18 artisti preraffaelliti rappresentati, raccontando tutta la poetica di questo movimento: dall’amore e dal desiderio alla fedeltà alla natura e la sua accurata riproduzione.

Dal 6 luglio al 24 agosto – Festival Puccini Gran Teatro all’aperto (Biglietti a partire da 19,50 euro) – Sulle rive del lago di Massaciuccoli torna per la 65° edizione il festival musicale che celebra Giacomo Puccini. L’evento quest’anno porterà in scena sei dei suoi capolavori: La Fanciulla del West, che celebra l’inizio della stagione, il capolavoro incompiuto della Turandot, la struggente storia d’amore de La Bohème e poi ancora la Tosca, Madama Butterfly e Le Villi. Per la serata inaugurale in programma il gala ‘Vivere una fiaba’ dove verranno celebrati i 50 anni di carriera di Katia Ricciarelli.

Dal 9 luglio al 22 settembre – “Jackie, une icône” (Galerie Joseph Turenne , Biglietto 10 euro ) – Venticinque anni dopo la sua morte, la Galerie Joseph dedica una straordinaria mostra fotografica a Jackie Kennedy, ancora oggi considerata un’icona intramontabile. Un centinaio di scatti ripercorrono il destino di una donna che riuscì ad avere un profondo impatto sulla storia, grazie a quell’ormai celebre stile che contribuì a forgiare l’immagine del presidente degli Stati Uniti. La retrospettiva si concentra sulla vita di Jackie come First Lady, delineando la personalità della giovane giornalista che da subito incantò il mondo. Omaggio a Jaqueline Kennedy 162