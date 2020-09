Enasarco: conto alla rovescia per le elezioni. Come si vota, le liste

Dal 24 settembre al 7 ottobre prossimi agenti di commercio e consulenti finanziari iscritti all’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio (Enasarco) avranno la possibilità di scegliere, votando in modalità online, i propri rappresentanti in seno all’istituto di previdenza Fondazione Enasarco.

L’elezione dei sessanta Delegati dell’Assemblea farà da prologo alla nomina dei quindici Consiglieri di Amministrazione, che guideranno l’Ente per i prossimi quattro anni.

Come si vota

Si voterà esclusivamente tramite internet, e sarà necessario ricevere da Enasarco il certificato elettorale.

La preferenza per le liste può essere esercitata tramite PEC o tramite il QR code ricevuto per posta raccomandata.

Per votare occorre:

essere presenti negli elenchi elettorali;

avere a disposizione il proprio certificato elettorale;

avere un cellulare a portata di mano;

conoscere il proprio identificativo Enasarco (numero di matricola agente o posizione ditta);

Come si riceve il certificato elettorale?

Si riceve il certificato elettorale a mezzo posta elettronica certificata – PEC (ricordiamo che è una modalità che garantisce tempi brevi di trasmissione e un risparmio economico per la Fondazione Enasarco).

Nel caso in cui l’elettore non abbia un indirizzo PEC oppure la Fondazione non abbia ricevuto una notifica di ricezione, il certificato elettorale viene spedito a mezzo raccomandata A/R presso l’indirizzo presente in anagrafica, consultabile sull’area riservata https://in.enasarco.it.

Liste

Per l’elezione da parte degli agenti e dei consulenti dei 40 componenti dell’Assemblea dei delegati in loro rappresentanza sono state ammesse n.7 liste:

Lista n. 1: Fare Presto! E fare bene Fiarc Federagenti-Cisal Anasf

Lista n. 2: Enasarco libera

Lista n. 3: Enasarco del futuro Agenti – Fnaarc

Lista n. 4: Con la Filcams Cgil per cambiare Enasarco – Filcams Cgil

Lista n. 5: Consulenti finanziari uniti in Enasarco

Lista n. 6: Prima gli agenti in attività finanziaria e collaboratori

Lista n. 7: Solo agenti in Enasarco

Invece per l’elezione dei 20 componenti dell’Assemblea dei delegati in rappresentanza delle imprese sono state ammesse n. 4 liste:

Lista n. 1: Artenasarco – La R-Evoluzione

Lista n. 2: Fare presto! E fare bene Confesercenti per Enasarco

Lista n. 3: Enasarco del futuro – Imprese – Confcommercio imprese per l’Italia, Confindustria, Confcooperative, Cna

Lista n. 4: Enasarco per le Pmi

Chi può votare

Possono eleggere le rispettive componenti dell’Assemblea dei delegati sia gli agenti di commercio sia le imprese preponenti.

Agenti

Possono votare:

agenti operanti in forma individuale;

soci illimitatamente responsabili nel caso di agenti constituiti in società di persone;

legale rappresentante nel caso di agenti che operano in forma di società di capitali.

I requisiti minimi richiesti sono:

per gli agenti operanti in forma individuale e per i soci di società di persone:

un mandato di agenzia aperto al 25/06/2019;

un mandato di agenzia aperto al 25/06/2019; contributi versati in misura almeno pari al minimale per uno degli anni 2015, 2016, 2017;

per la società di capitali;

per la società di capitali; un mandato di agenzia aperto al 25/06/2019;

contributi assistenziali correttamente versati per almeno uno degli anni 2015, 2016, 2017.

Imprese preponenti

Possono votare le imprese preponenti in possesso dei seguenti requisiti:

un mandato di agenzia aperto al 25/06/2019;

versamento per uno degli anni 2015, 2016, 2017 di

contributi previdenziali pari almeno al minimale a favore di agenti persone fisiche o società di persone

oppure

oppure contributi assistenziali per agenti che operano in forma di società di capitali;

versamento FIRR per almeno uno degli anni 2015, 2016, 2017, nella misura prevista dagli AEC sottoscritti dalle OO.SS di categoria comparativamente più rappresentative.

Il voto compete al legale rappresentante dell’impresa preponente che può esprimere da un minimo di un voto a un massimo di cinquanta voti, in base al numero di agenti con essa operanti.