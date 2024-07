Elettra Lamborghini, una calda estate

Tra musica, moda e imprese le novità per Elettra Lamborghini non mancano. Tutti i nuovi progetti dell’artista bolognese

Musica, moda, fashion e cavalli. Sono le grandi passioni di Elettra Lamborghini, la celebre artista bolognese che da qualche giorno ha lanciato la sua nuova hit ‘Dire fare baciare’ destinata a diventare il tormentone di questa estate, seguendo la scia dei successi messi a segno negli ultimi anni: 13 dischi di platino, 5 dischi d’oro e oltre 500 milioni di visualizzazioni ai suoi videoclip ufficiali su Youtube.Wall Street Italia l’ha incontrata al termine della tappa di Trapani del suo tour che toccherà le principali località italiane fino alla fine di settembre per parlare delle numerose novità messe in pista dalla vulcanica artista che il 17 maggio ha compiuto 30 anni. Un’età a metà tra la giovinezza e l’età adulta, che rappresenta il momento migliore della vita per innovarsi. La nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, sta infatti affiancando alla sua carriera nel mondo dello spettacolo quella di imprenditrice nel settore della moda e del fashion.

Elettra, partiamo dalla tua ultima canzone. Come nasce la tua nuova hit ‘Dire fare baciare’?

Nasce quasi per caso, ero in studio di registrazione con il mio manager che è lo stesso di Shade, il re del freestyle. Ho ascoltato uno scambio di vocali tra loro, relativi ai loro progetti futuri, e a questo punto gli ho proposto di fare qualcosa insieme. E così è nato ‘Dire fare baciare’, un brano che riflette la voglia d’estate che c’è in ognuno di noi. Il titolo riprende il famoso gioco per bambini e ruota attorno alle dinamiche di coppia che tutti conosciamo. Come sempre mi piace mixare più stili e il nuovo brano è un bel connubio tra le sonorità messicane e latine e quelle della dance più tradizionale. Mi aspetto che le persone possano scatenarsi a ballare questo pezzo da sole o in compagnia, con gli amici, la famiglia o i bambini, l’estate è uno dei momenti bellissimi da passare insieme e la musica in questo aiuta, può essere la colonna sonora indelebile di alcuni dei nostri momenti più belli.

Sarai in tournè con tutti tuoi grandi successi. Dove possono incontrarti i tuoi fans?

Premetto che sono molto contenta dei miei concerti dove tutti ballano e c’è molta energia. Mi piace l’affetto dei miei fans. Il tour è partito a giugno e andremo avanti fino alla fine di settembre nelle principali città, località di mare e festival italiani. Lo show è bello carico di energia, sul palco con me i miei ballerini e la grande voglia di far scatenare il pubblico. Sudore e sorrisi e tanta voglia di condividere la musica insieme. La cosa che mi gratifica di più è quando a fine concerto o sui social i miei fan mi dicono grazie Elettra è stato il concerto più bello della mia vita. Il calendario è molto fitto e le date le potete trovare sui miei canali social.

A proposito di social network. Su Instragram hai 7 milioni di follower. Quanto tempo dedichi ogni giorno a questa attività?

Non faccio tutta da sola, ho un team che mi aiuta in questa attività. Mi piace stare in contatto con i miei fans, leggo i loro commenti ai miei post e rispondo. Non sono però una fanatica dei social. Ogni tanto mi piace anche staccare le mani dal telefono per trovare un attimo di serenità e dedicarmi ai miei due cavalli ai quali sono molti legata e con i quali passo gran parte del mio tempo libero per fare delle lunghe passeggiate nel verde. Nonostante le apparenze sono una persona molto sensibile e preferisco le cose semplici come stare in mezzo alla natura.

Le novità non si fermano al mondo della musica. Hai lanciato anche un nuovo brand di abbigliamento dedicato al mondo dei bambini. Come è nato questo progetto?

Adoro i bambini e mi sento molto vicina alla loro dolcezza. Da tempo pensavo di creare una mia linea per loro e così è nata Mamatchy, che unisce “mum” mamma e “matchy” coordinato, quindi un look pensato per le mamme, i papà e i loro bimbi. Nulla a che fare con i capi leopardati o troppo aderenti con i quali mi vedete nei miei video, si tratta di una linea con linee morbide disegnata proprio per le famiglie. I capi sono prodotti dalla Gimel, storica azienda attiva nel settore kids.

Attraverso i social hai annunciato anche un’altra importante novità: hai aperto a Milano una clinica estetica. Non ti fermi mai…

L’abbiamo aperta da pochi giorni. E’ una struttura che si prenderà cura del benessere e della bellezza delle persone. Si chiama El Beauty, è in via Carlo d’Adda, zona Navigli. Ma di questo non voglio anticiparvi altro, venite a trovarci.

Cosa consiglieresti ad una ragazza che vuole intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo?

Prima di tutto consiglierei di essere molto onesti con sè stessi, per capire quello che si vuole fare veramente nella vita. La passione per la musica la devi sentire dentro, bisogna fare quello che piace altrimenti non si riuscirà a trasmettere al pubblico i propri sentimenti e le proprie sensazioni. Se invece lo si fa solo per i soldi o il successo è sicuramente una scelta sbagliata e alla lunga non funzionerà.

Non posso non chiederti qualcosa sul mondo dei motori visto il passato della tua famiglia. Non hai mai pensato di lavorare in questo settore?

Sono nata in mezzo ai motori ma non mi hanno mai attirato particolarmente. Preferisco fare di testa mia e proseguire la mia carriera nel mondo dello spettacolo. Poi in futuro vedremo, non si sa mai…

