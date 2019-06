Efpa Italia, il segretario Liccardo passa il testimone a Bortolato

Avvicendamento a sorpresa in casa Efpa Italia. Luciano Liccardo, storica figura della consulenza finanziaria in Italia, ha lasciato l’incarico di Segretario Generale di Efpa Italia.

Il Consiglio di Amministrazione di Efpa Italia ha nominato Fiorenzo Bortolato, già coordinatore del Comitato scientifico di Efpa Italia dal novembre dello scorso anno, nuovo Segretario Generale della Fondazione, a partire da luglio.

“Negli anni ho assistito dall’interno alla crescita della Fondazione, cercando di contribuire fattivamente al consolidamento della sua reputazione con il supporto di un team di grande valore”, commenta Liccardo, che prosegue “l’evento annuale è diventato uno degli appuntamenti di riferimento dell’industria e i professionisti certificati sono saliti a oltre 6.000.

Un ringraziamento particolare ad Anasf, che mi ha dato modo di avere dalla nomina come consigliere nel 2001 un’esperienza umana e professionale di grandissimo spessore”.

Così commenta Bortolato: “Ringrazio i colleghi del Cda per la fiducia riposta in me, consapevole di prendere il posto di un professionista che ha contribuito attivamente all’affermazione di Efpa Italia a leader nella certificazione delle conoscenze e competenze di financial advisor e financial planner.

In questo periodo di forte rinnovamento dell’industria proseguirò nell’impegno di coordinare l’attività della Fondazione al fine di promuovere in maniera efficace l’importanza della certificazione Efpa”.