Efpa Italia: ad Ardente le deleghe del presidente, Deroma sospeso

Colpo di scena in casa Efpa Italia. Nel corso del consiglio d’amministrazione riunitosi ieri in via straordinaria, i consiglieri della fondazione hanno deliberato la revoca – con decisione assunta all’unanimità dei presenti e con effetto immediato – l’incarico a Marco Deroma di presidente di Efpa Italia.

Le deleghe del presidente sono state assegnate al vicepresidente Nicola Ardente (nella foto) mentre Deroma rimarrà nel cda come consigliere d’amministrazione.

Tale decisione è maturata a seguito di alcune recenti dichiarazioni rilasciate da Deroma alla stampa, che i consiglieri hanno ritenuto del tutto inappropriate sotto il profilo istituzionale e per questo lesive della reputazione di Efpa Italia.