Educazione finanziaria per ragazzi, FEduF mette online libri e giochi

Particolarmente adatto a genitori e bimbi è poi EconomiamoOnline, il gioco virtuale sull’uso consapevole del denaro che simula le fasi del percorso gioco realizzato dalla FEduF presso Explora – Museo Dei Bambini di Roma (clicca qui).

A casa, affiancati dai genitori, i bambini possono vivere una divertente esperienza “da grandi”: devono lavorare per guadagnare, spendere per le loro necessità e per il divertimento, pagare le tasse e, se lo desiderano, donare in beneficenza una parte dei loro risparmi. Obiettivo finale: la chiusura in attivo o almeno in pareggio del proprio budget personale. Un divertente esercizio che abitua, fin da piccoli, a fare i conti con le entrate e le uscite quotidiane, uno strumento didattico che mette d’accordo bambini e insegnanti.

I docenti possono guidare i ragazzi con la didattica a distanza attraverso “Che impresa, ragazzi!”, nato per sviluppare le competenze trasversali e di orientamento (ex alternanza scuola lavoro) e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Particolarmente adatto per le classi terze, sia dei licei sia degli istituti tecnici, il percorso propone agli studenti lo sviluppo di un progetto imprenditoriale, fornendo loro gli strumenti per la trasformazione di un’idea in un business plan.

La durata complessiva del percorso è di 37 ore, con la seguente articolazione: 1 ora per la fruizione della videolezione, 8 ore per 4 moduli in e-learning, 8 ore per due lezioni in plenaria, 20 ore per l’ideazione del progetto e lo sviluppo del business plan.

Studenti e insegnanti possono accedere anche al programma “Pronti, lavoro VIA!”, che permette un primo avvicinamento al mondo del lavoro e della previdenza, anche in ottica di orientamento e inserimento nelle dinamiche sociali e professionali.

La gestione dell’uso consapevole del denaro e la sostenibilità economica sono i due grandi trend topic alla base di altri due programmi didattici, disponibili per tutti: Risparmiamo il Pianeta, che propone una riflessione sullo sviluppo e l’economia sostenibile, la tutela delle risorse e il risparmio, la lotta allo spreco e Pay 2.0 per accrescere l’uso consapevole dei canali digitali, degli strumenti elettronici di pagamento, della sicurezza per le transazioni online.