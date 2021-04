Cosa fare oggi con i risparmi. I consigli degli esperti

Dopo un anno disastroso in termini sanitari ed economici, con una campagna vaccinale che prosegue a velocità variabile e si programmano le riaperture, in molti si chiedono cosa fare per rimettersi in carreggiata con i propri risparmi durante la ripresa economica.

In un post apparso sull’emittente Cnbc, gli esperti raccomandano di concentrarsi su una serie di azioni che riguardano i propri soldi da intraprendere proprio nel momento in cui l’economia tornerà a girare.

Ricostruire i risparmi di emergenza

La pandemia è stata una completa sorpresa e ha mostrato a molti quanto fossero impreparati a sopportare un’emergenza. Ora, mentre si riprogrammano le riaperture e sempre più persone stanno tornando al lavoro, in cime alla lista delle cose da fare con i propri soldi vi è senza dubbio quella di aumentare i propri risparmi per le emergenze.

Come ha sottolineato Mark Hamrick, analista economico senior di Bankrate, “Consigliamo vivamente di fare del risparmio d’emergenza una priorità“. Una regola empirica seguita da molti esperti finanziari è che occorre avere da tre a sei mesi di spese vive in un fondo di risparmio d’emergenza. Certo, occorre valutare situazione per situazione visto che a a seconda dello stipendio, famiglia e bisogni specifici, alcune persone potrebbero voler risparmiare di più – o anche meno. “Tre mesi è solo il punto di partenza”, ha sostenuto Tania Brown, CFP e coach di SaverLife.

Risparmi: pagare i debiti

Altro obiettivo finanziario ad alta priorità che gli esperti raccomandano di eseguire in questo momento di ripresa, è di pagare i debiti pendenti, soprattutto coloro che potrebbero aver contratto più prestiti per tenersi a galla durante la pandemia.

Rielaborare il proprio budget per una nuova normalità

L’anno scorso è stato insolito, e per molti questo ha portato a cambiamenti drastici per il loro budget stabilito. Sia che le persone abbiano perso il lavoro e abbiano dovuto trovare altre fonti di reddito, sia che abbiano scoperto di avere soldi in più a causa di viaggi annullati, i bilanci familiari potrebbero aver bisogno ora di un aggiornamento. Un’azione importante proprio adesso che stiamo per riprenderci dalla pandemia.

Ricalibrare e rivedere i propri obiettivi finanziari

Infine, il momento è propizio per rivalutare i propri obiettivi finanziari a lungo termine. Anche se l’economia si riprende, tuttavia, tornare alle finanze pre-pandemia non accadrà dal giorno alla notte, secondo Brown e le persone dovrebbero esserne consapevoli e regolare le proprie aspettative di conseguenza. “Quello che ha funzionato nel 2019 o anche nel 2020 potrebbe non funzionare ora” conclude l’esperto.