E-commerce e marketplace: nuova alleanza strategica tra Triboo e ChannelAdvisor

E’ dedicata al mondo dell’e-commerce e dei marketplace la nuova collaborazione strategica siglata tra Triboo, gruppo attivo nel settore dell’E-Commerce dell’Advertising digitale quotato sul mercato MTA (e che controlla questa testata), e ChannelAdvisor, piattaforma di e-commerce in cloud, a cui si sono affidati migliaia di brand e retailer a livello globale per rafforzare le proprie vendite online e ottimizzare il fulfilment su canali come Amazon, eBay, Google e Facebook.

Offrendo ai sui clienti una “one-stop-solution” con una piattaforma su misura per ogni cliente, con questa nuova partnership Triboo permetterà a brand e retailer di rafforzare le proprie strategie di vendita online e sempre più omnichannel, offrendo maggior valore aggiunto rispetto ai propri competitor. Grazie al supporto di ChannelAdvisor, in grado di trasformare i dati di prodotto, e con un solido network che vanta oltre 130 marketplace nel mondo, Triboo inoltre supporterà più efficacemente i brand e i retailer nell’accesso ai mercati esteri, inclusi quelli emergenti e remoti con un elevato potenziale di crescita. Si ricorda infatti che il gruppo guidato dall’AD Riccardo Maria Monti è presente in Cina, unica realtà italiana a detenere tutte le certificazioni per operare sulle principali piattaforme digitali e recentemente ha anche siglato una Joint Venture negli Emirati Arabi.

“Siamo entusiasti della nuova partnership con Channel Advisor, che ci permette di continuare a rafforzare la competitività e l’innovatività della nostra offerta in ambito E-Commerce” – ha detto Riccardo Maria Monti, Amministratore Delegato di Triboo – “Ad oggi abbiamo già un portfolio di oltre 100 E-Store gestiti in tutto il mondo e il numero di brand e retailer che si affidano a Triboo per la propria strategia digital a 360° è in continua crescita”.

Parole di entusiasmo anche da parte di Jon Maury, Managing Director, EMEA di ChannelAdvisor.