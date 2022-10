I cambiamenti, le accelerazioni che stiamo vivendo, sono difficili da interpretare.

Siamo travolti da una marea di informazioni, che alla fine finiscono solo per confonderci le idee. L’ultima ricerca effettuata da una primaria banca americana, sui più grandi investitori americani, evidenzia come la condizione psicologica di questi sia fortemente negativa, molto più negativa di quanto non fosse avvenuto nel 2008 dopo il fallimento di Lehman Brothers. Come mai? E se fosse tutta colpa dell’enorme molte di informazioni da cui siamo quotidianamente bombardati? La prima regola d’oro per gli investimenti è la coerenza. Una volta scelto un prodotto finanziario adatto a soddisfare le proprie esigenze, la cosa più importante non è investire, ma sostenere nel tempo la scelta di investimento.

Mi sono chiesto spesso cosa potesse aiutare i risparmiatori in questi momenti così complicati. Tutte le strade portano a un unico approdo: la competenza. Ci pensavo molto in questi giorni, girando l’Italia al roadshow organizzato in collaborazione con “Wall Street Italia” da Natixis IM, una tra le case d’investimento più importanti al mondo, mi sono imbattuto in contenuti di altissimo livello, presentati da tre società d’investimento presenti nella loro galassia di affiliati: Thematics AM, Mirova e Ossiam.

Gli spunti d’investimento del roadshow di Natixis IM

Tre case d’investimento in grado di approfondire i temi di fondo che attraversano la società e che rappresentano quegli elementi di competenza legati agli investimenti che ci fanno capire in che direzione strutturare le nostre scelte di valore quando dobbiamo compiere nuove scelte finanziarie o ripensare le precedenti. Thematics AM ad esempio spazia nel mondo delle nostre necessità più importanti e approfondisce temi legati a:

Intelligenza artificiale e robotica: che stanno influenzando sempre più in ogni aspetto della nostra vita quotidiana;

Sicurezza: essendo un bisogno primario dell'uomo e una priorità assoluta per leader d'impresa e politici, attraversa anche ogni ambito dell'economia;

La formula dell'abbonamento per monetizzare i servizi aziendali: un trend in continua crescita, che rappresenta la modalità di consumo più agevole e sostenibile e le aziende possono contare su un fatturato ricorrente che offre buoni risultati economici.

Acqua: l'unica vera risorsa che mantiene in vita. C'è sempre più squilibrio tra domanda e offerta mondiale, aggravato dai problemi dovuti all'inquinamento. E' chiaro che ci saranno margini per importanti investimenti anche in questi settore?

Salute: le persone assegnano una priorità crescente alla salute e al benessere nelle scelte di consumo. Il benessere aiuta a prevenire i problemi fisici e mentali e a ridurre la domanda di soluzioni di cura tradizionali.

Mirova, invece, è focalizzata su tutto ciò che attiene la trasformazione energetica, il mondo ESG e degli SDG dell’agenda 2030. Ma non c’è limitazione a questo mondo. Con 150 trilioni di dollari d’investimenti potenziali già stanziati dopo la Cop di Glasgow e una base di sviluppo inimmaginabile.

Ossiam dal canto suo fonda la sua ricerca d’investimento su temi che si legano ai precedenti ma passando per evidenti impatti sociali. La cancellazione di biodiversità, la scorretta alimentazione e come incide sull’inquinamento da anidride carbonica, e poi la demografia.

Sono tutti temi fondamentali, che devono essere alla base dei nostri investimenti diversificati con i quali costruire progetti e vite.

Insomma il roadshow di Natixis IM in collaborazione con WSI costituisce una full-immersion straordinaria in colori del presente che si ridisegnano nel futuro e permettono di guardare al futuro dei miei investimenti con la tranquillità dettata dal fatto che certe sfide mi aiuteranno a sviluppare ancor meglio le performance e la qualità di reddito e capitalizzazione dei mei investimenti.

Competenza. Da domani riparte una nuova settimana di appuntamenti: Padova martedì 25 ottobre, Torino il 26 ottobre e giovedì 27 ottobre l’ultima tappa a Milano. Venitemi a trovare, ne parleremo insieme. Cliccate qui per prenotare subito un posto al roadshow. Vi aspetto!