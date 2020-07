Domani è il giorno della BCE: le attese delle mercato

Domani 16 luglio si riunirà la BCE. Un evento, che secondo gli analisti, non dovrebbe portare novità di rilievo.

Secondo Peter Allen Goves, European Interest Rate Strategist di MFS Investment Management,

“il quadro complessivo non è cambiato in modo significativo dalla riunione di giugno della BCE. L’economia continua a migliorare e le aspettative di inflazione sono rimaste sostanzialmente invariate. Vediamo ancora sufficiente flessibilità nel Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) per combattere qualsiasi ingiustificato inasprimento delle condizioni finanziarie. Il piano di rifinanziamento a lungo termine di giugno (TLTRO) è stato un buon esempio di successo e la liquidità aggiuntiva (circa 550 miliardi di euro) è stata ritenuta sufficiente a sostenere il settore privato nella fase di ripresa (o almeno a ridurre la crisi di liquidità). Nel complesso, non crediamo vi sia una forte necessità di ulteriori azioni da parte della BCE nella fase attuale, ma seguiremo con attenzione la sua politica”.

Un’ipotesi che trova conferma in una recente intervista rilasciata da Christine Lagarde al Financial Times, che ha definito improbabile l’annuncio di nuove misure di stimolo al momento. “Abbiamo fatto così tanto che adesso abbiamo un po’ di tempo per valutare accuratamente i dati economici in arrivo.”