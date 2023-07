Il dividendo demografico cambia padrone

Chi sta cercando una macchina del tempo avrà vita facile guardando ai numeri della demografia. Sono scritti lì ineludibilmente come le terzine di Nostradamus ma senza il bisogno di essere interpretati. Sono lì sotto gli occhi di tutti, anche se sono pochi quelli che si rendono conto della loro portata, quelli che si rendono conto di quanto siano devastanti per le vite future, per le società future, per noi.

L’Europa sta invecchiando. La Cina sta invecchiando, con l’India, un paese molto più giovane, che quest’anno l’ha superata come nazione più popolosa del mondo. Ma è solo l’inizio.

Le proiezioni sono affidabili e rigide: entro il 2050, le persone di età pari o superiore a 65 anni costituiranno quasi il 40% della popolazione in alcune parti dell’Asia orientale e dell’Europa.

È quasi il doppio della quota di anziani in Florida, la capitale dei pensionati americani. Un numero straordinario di pensionati dipenderà da un numero sempre più ridotto di persone in età lavorativa che possa sostenerli.

In tutta la storia documentata, nessun paese è mai stato così vecchio come ci si aspetta che queste nazioni diventino. Di conseguenza, gli esperti prevedono che le condizioni di vita che molti paesi più ricchi danno per scontate, come le pensioni, le rigide politiche sull’immigrazione, avranno bisogno di revisioni per essere sostenibili.

E i paesi più ricchi di oggi costituiranno quasi inevitabilmente una quota minore del PIL globale, affermano gli economisti. Questo è un cambiamento epocale per l’Europa, gli Stati Uniti, la Cina e altre principali economie. Le loro grandi forze di lavoro hanno contribuito a guidare la loro crescita economica.

Ma il Mondo sta cambiando.

Presto, secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, la forza lavoro più equilibrata sarà principalmente nel sud e nel sud-est asiatico, in Africa e nel Medio Oriente. Il cambiamento potrebbe rimodellare la crescita economica e gli equilibri di potere geopolitico, affermano gli esperti.

Per molti aspetti, l’invecchiamento del mondo è il trionfo dello sviluppo. Le persone vivono vite più lunghe e più sane e hanno meno figli man mano che diventano più ricche.

L’opportunità per molti paesi più poveri è enorme.

Quando i tassi di natalità diminuiscono, i paesi possono raccogliere un “dividendo demografico”.

Quando una quota crescente di lavoratori e poche persone a carico alimentano la crescita economica. Gli adulti con famiglie più piccole hanno più tempo libero per l’istruzione e per investire nei propri figli. Più donne tendono a entrare nella forza lavoro, aggravando la spinta economica. La demografia non è il destino e il dividendo non è automatico. Senza lavoro, avere molte persone in età lavorativa può portare all’instabilità piuttosto che alla crescita.

E anche invecchiando, i paesi ricchi godranno di vantaggi economici e di un elevato tenore di vita per lungo tempo.

Ma è difficile sfuggire alla logica economica dell’età. Tutti questi cambiamenti non dovrebbero mai sorprendere nessuno. Ma lo fanno e lo faranno. E non perché non lo sapessimo, ma perché, politicamente, è così difficile reagire.