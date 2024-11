Deutsche Bank: De Santics licenzia 111 senior banker nella divisione private

E’ un’operazione repulisti quella attuata da Claudio De Sanctis, l’italiano a capo della divisione internazionale di private banking di Deutsche Bank che ha licenziato 111 senior banker nel tentativo di tagliare ulteriormente i costi per raggiungere gli obiettivi 2025, mirando così a migliorare significativamente l’efficienza operativa della banca tedesca, riducendo il rapporto costi/ricavi.

Deutsche Bank licenzia 111 senior banker

Con il licenziamento di 111 senior banker, che rappresentano una quota rilevante (l’8%) dei manager della divisione, Deutsche Bank spera così di avvicinarsi all’obiettivo strategico di ridurre il rapporto costi/ricavi a un intervallo tra il 60 e il 65% entro il prossimo anno. Un valore però ancora ben lontano da quello di competitor più efficienti, come UniCredit, che ha un rapporto costi/ricavi vicino al 36%.

L’italiano De Sanctis ha assunto il ruolo di head of Private Bank di Deutsche Bank da novembre scorso, dopo essere stato negli ultimi anni responsabile della divisione International Private Bank, trasformando con successo le unità di retail e wealth management, posizionandole per la crescita futura.

Ma De Sanctis non ha solo tagliato i senior banker, ma anche tagliato per crescere e tagliato per assumere. Ha dichiarato al Financial Times che, per raggiungere l’obiettivo del 60-65%, sarà necessaria una crescita in “tutte le nostre linee di business” e ha anche dichiarato al FT che sicuramente l’anno prossimo dovrà iniziare ad assumere nuovi gestori patrimoniali. Se la strategia di de Sanctis di tagliare e aumentare le assunzioni dovesse fallire, anche lui potrebbe essere tagliato: il FT osserva che i suoi due predecessori sono stati sostituiti per non aver raggiunto gli obiettivi di crescita e produttività.

Le sfide per la divisione non sono nuove: storicamente, ha avuto una bassa redditività, contribuisce al 31% dei ricavi della banca ma solo al 23% dei profitti, e ha avuto problemi con una migrazione IT inefficace, causando disagi a clienti e regolatori. Rilanciare questa divisione è cruciale per il ceo Christian Sewing, che ha un’esperienza diretta nella gestione di questo segmento.

Oltre ai licenziamenti, Deutsche Bank ha già chiuso oltre 300 filiali in Germania, consolidato livelli di gestione e ridotto il personale del front-office del 6,5%. Un’altra misura significativa è stata la drastica riduzione del 75% delle spese per i consulenti esterni, andando oltre le previsioni precedenti.

Anche HSBC taglia il personale senior

Ma Deutsche Bank non è l’unica a ridurre il personale senior: l’inglese Hsbc ha adottato un approccio simile e Barclays potrebbe presto provare a farlo. Citi sembra aver tagliato Penny Lovell, responsabile dell’attività high net worth a Londra, e di recente è stata vista assumere banchieri junior per i mercati del capitale di debito dopo aver licenziato personale senior.