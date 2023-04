di Pierpaolo Molinengo

È ancora sospesa la circolazione tra Firenze e Bologna, dopo l’incidente ferroviario della scorsa notte nella stazione di Firenze Castello dove un carro del treno merci è uscito dai binari. A quanto si apprende da Trenitalia, i treni Alta velocità, InterCity e regionali possono subire ritardi fino a 180 minuti, instradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso. Ma qual è la situazione dei treni in Italia?

La situazione dei treni in Italia

Il nuovo rapporto Pendolaria 2023, che presenta un’analisi particolarmente critica delle condizioni dei trasporti ferroviari nel nostro paese. Stando ai dati che sono stati raccolti nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2022, in Italia sono state rilevate grandi disparità tra il nord e il sud del paese. Ci sono poche linee e spesso sono obsolete. Vi è un limitato numero di treni e dei ritardi infrastrutturali. I finanziamenti per aggiornare la rete ferroviaria sono insufficienti. Per avere un’idea di come si sta muovendo il nostro paese con i trasporti ferroviari, è sufficiente dare uno sguardo alle linee realizzate tra il 2018 ed il 2022:

0,6 km nuovi binari nel 2018;

nel 2018; nessun nuovo tratto nel 2019-2020;

nel 2019-2020; 1,7 km nuov e linee nel 2021;

e linee nel 2021; 5,3 km nel 2022 con la prima tratta della M4 di Milano.

Per quanto riguarda, invece, le linee dei tram, queste presentano sempre dei dati negativi, con una media di 2,1 chilometri all’anno. Nel corso degli ultimi tre anni non sono stati aperti dei nuovi tratti. Nel suo rapporto, Legambiente ha segnalato anche le linee peggiori in Italia. Tra queste ci sono:

Ex linee Circumvesuviane,

Roma-Lido e Roma Nord-Viterbo,

Catania-Caltagirone-Gela,

Milano-Mortara,

Verona-Rovigo,

Rovigo-Chioggia,

Genova-Acqui-Asti,

Novara-Biella-Santhià,

Trento-Bassano Del Grappa,

Portomaggiore-Bologna,

Bari-Bitritto.

Legambiente spinge sulla necessità di investire le risorse pari a 500 milioni l’anno per migliorare le infrastrutture ferroviarie regionali e 1,5 miliardi l’anno per realizzare linee metropolitane, tranvie, linee suburbane. Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, ha commentato: