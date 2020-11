Deloitte si prepara al nuovo FinTech Talks: a caccia di leve tutte tech per la ripresa

Non è più possibile posticipare. Bisogna agire ora. È il momento di rintracciare, in un’epoca di “great reset”, le leve e i catalizzatori che possano rendere possibile una forte ripresa nel mondo finanziario. E, alla luce della pandemia in atto, il FinTech può rappresentare un driver economico fondamentale per ripartire. Questo il cuore della quinta edizione italiana del Deloitte Fintech Talks 2020 dal titolo “FinTech: The Recovery Enabler“, il consueto appuntamento annuale dedicato alle ultime frontiere dell’innovazione tecnologica nei servizi finanziari in collaborazione con FinTechStage. Un’edizione che quest’anno prevede una formula tutta digitale divisa in tre appuntamenti con l’evento principale (Main Event) in streaming martedì 1° dicembre a partire dalle 15.30 (ora italiana). L’ultima edizione dell’evento FinTech Talks di Deloitte “The future is NOW: opportunities and risks from the ongoing revolution” faceva il punto sull’evoluzione tecnologica del settore bancario.

Le tre principali direttrici. Un’occasione per riflettere e capire come una leadership visionaria e un ecosistema finanziario aperto e sinergico possano creare le condizioni determinanti per lo sviluppo, l’evoluzione e la ripresa duratura del settore. Per farlo l’evento si snoda attorno a tre principali temi: il primo riguarda la leadership, il secondo gli investimenti e l’ultimo affronta l’Open Finance & Artificial intelligence.

Le sfide per i leader globali continuano. Saranno, infatti, sempre più chiamati ad affrontare tutte le fasi della crisi e le conseguenze innescate dallo scoppio della pandemia. Le decisioni che verranno prese da qui ai prossimi mesi saranno cruciali perchè ridefiniranno i confini (sotto diversi punti di vista). In questo contesto risulta determinante l’ingrediente della resilienza, una capacità che oggi più che mai rappresenta il presupposto per il successo. “Siamo a un punto di frattura storica. Serve un cambio di passo e possiamo cogliere questa opportunità per ridisegnare un pianeta in cui l’innovazione si coniuga con una maggiore sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Possiamo farlo e dobbiamo farlo in fretta. Non possiamo più aspettare”, ha esortato qualche tempo fa Fabio Pompei, Chief Executive Officer di Deloitte Italy.

Tanto discusso e d’attualità è anche l’ampio tema dei pagamenti digitali per i quali diventa fondamentale nell’immediato futuro la chiave tecnologica. Secondo uno studio condotto da Deloitte “The future of digital payments. Choices to consider for a new ecosystem“, le innovazioni sviluppate sia dagli operatori storici sia dai nuovi protagonisti dei FinTech stanno rimodellando il panorama dei pagamenti, aumentando le aspettative dei clienti e intensificando la concorrenza a livello globale. Per farlo, però, devono essere effettuate scelte strategiche in grado di ‘portare valore’ ai consumatori, con i player chiamati a considerare quale sarà il futuro dei pagamenti digitali.

L’accelerazione nell’utilizzo delle tecnologie diventa più che indispensabile. Tra i settori che più di altri sono alle prese con la digital trasformation delle proprie attività c’è proprio quello finanziario. Una necessità dettata soprattutto dalle sfide dei prossimi anni legate alla tenuta dei margini reddituali e alla maggiore concorrenza che arriva dagli operatori del mondo FinTech. Open Finance? Intelligenza artificiale? Cloud? Non sono solo termini sempre più ricorrenti nelle aziende, ma rappresentano strumenti sempre più diffusi e utili in ambito finanziario. Le banche e le assicurazioni di tutto il mondo lo hanno capito, mostrando una maggiore consapevolezza nel potere di queste tecnologie, con l’intelligenza artificiale che può diventare utile per introdurre nuovi servizi sul mercato e migliorare la produttività delle strutture esistenti.

Primo dicembre, l’appuntamento con FinTech Talks. Si avvicina la data del primo dicembre, quando si terrà in streaming la nuova edizione di FinTech Talks di Deloitte. Tra gli speaker, ospiti dal calibro internazionale e leader dell’innovazione per discutere su leadership, investimenti e Open Finance. Il FinTech sarà un driver economico fondamentale soprattutto durante la pandemia? Insomma, il dibattito è aperto.

