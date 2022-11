“Abbiamo la caratteristica di avere questa sensibilità e focalizzazione su tutte quelle che sono le interazioni nel digitale, seguendo le esigenze anche non convenzionali dei clienti“. E’ questa l’importanza e l’attenzione dedicata alla user experience da HNRG, come ci ha rivelato nell’intervista rilasciata ai nostri microfoni il ceo della digital factory appartenente al gruppo Altea Federation, Filippo Del Monte. Una chiacchierata in cui è stata sottolineata l’importanza e il valore aggiunto offerto dall’approccio Customer Multi-Experience.

Digitale dalla crisi al futuro

Temi di grande attualità e importanza per le aziende, alle prese con la transizione digitale pur in quadro macroeconomico complesso. “Il trend del digitale non si ferma, proprio perché ormai correlato strettamente con le nostre vite. HNRG si pone l’obiettivo di rimettere al centro l’essere umano”. Per approfondire e ascoltare tutte le interessanti riflessioni offerte dall’esperto al riguardo, ascolta l’intervista completa.