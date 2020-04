Debito pubblico e solidità finanziaria del Paese

Torna “QUELLI DELLE VENTIDUE, con Alessandro Plateroti e Giorgio Girelli Il Debito Pubblico e sicurezza bancaria. L’ultima asta dei Btp ha sottolineato lo stato di debolezza del Paese. A cinque anni i tassi sono raddoppiati, il decennale è salito di mezzo punto. Cosa significa tutto questo? Cosa vuol dire in un momento in cui la Pandemia sembra rallentare ma non abbastanza? Quale l’impatto sul risparmio degli italiani? C’è il rischio di una patrimoniale? C’è il rischio che la Troika possa governare tra qualche mese il Paese? La speranza è che si decida per una Nuova Europa un’Europa che rilanci l’idea di se stessa.