Da Ginevra tre grandi orologi classici rivisitati

Dalla kermesse svizzera Wall Street Italia ha selezionato le nuove versioni di tre modelli iconici dell’orologeria svizzera rinnovate nelle forme, nei materiali e nei colori Puntuale come ogni anno la fiera Watches & Wonders di Ginevra è stata l’occasione per toccare con mano le principali novità nel mondo dell’orologeria mondiale. L’evento che si è tenuto ad aprile nella prestigiosa città svizzera ha dettato le tendenze dell’anno, a cominciare da un ritorno a proporzioni più classiche e unisex per i principali modelli, seguiti dalla presenza di colori audaci e dall’uso di bracciali intercambiabili anche per i segnatempo più tradizionali. Wall Street Italia ha selezionato alcune delle novità dei principali brand del settore che vedremo a breve sui polsi dei collezionisti italiani. La kermesse svizzera è stata l’occasione per fare il punto sul mercato dell’orologeria. Dopo due anni di forte crescita per le vendite all’estero di segnatempo elvetici, quest’anno la federazione dell’industria orologiera svizzera è cauta, ipotizzando un anno più tranquillo sia per l’export, sia per il numero di addetti nel settore.

Zenith

Un tradizionale cronografo svizzero. La cassa in acciaio da 42 mm del nuovo cronografo Defy Skyline è una rivisitazione della cassa ottagonale del primo Defy, con lunetta a più lati. Mantenendo il Dna dei suoi predecessori, il Defy Skyline sfoggia proporzioni più moderne e audaci, garantendo un’impermeabilità fino a 100 metri. Disponibile in nero, blu o argento metallizzato, il quadrante del cronografo Defy Skyline coniuga il caratteristico quadrante con motivo a volta stellata alla tradizionale configurazione del quadrante El Primero.

Rolex

Nuovi dettagli per il Gtm Master II. Il nuovo GMT-Master II di Rolex si presenta con una cassa in acciaio inossidabile con ghiera grigia e nera. L’orologio ha le stesse dimensioni e lo stesso movimento degli altri orologi del marchio, con una cassa di 40 mm e la possibilità di scegliere tra il bracciale Oyster o quello Jubilee. Oltre la ghiera l’altra novità è la scritta verde con la lancetta delle 24 ore in pendant, che aggiunge un po’ di colore al quadrante. Si tratta di un richiamo alla versione in ceramica con ghiera nera presentata a Basilea nel 2007.

Omega

Quadrante biancoper lo Speedmaster. Tra le novità di Omega lo Speedmaster Moonwatch con quadrante bianco. Nel nuovo modello i designer svizzeri hanno anche aggiunto il nome Speedmaster in rosso e dato all’intera superficie una finitura laccata lucida. L’orologio in acciaio inossidabile da 42 mm è presentato con un bracciale in acciaio con cinque maglie arcuate per fila. Sono disponibili anche altre due versioni: una con cinturino in pelle microforata nera con cuciture rosse e bianche, e un’altra con cinturino in caucciù.

