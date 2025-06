Cybersicurezza, il dossier del nuovo magazine del Campania Digital Innovation Hub

Edoardo Imperiale lancia l’approfondimento CAMPANIA DIH -Infosfera: “Attacchi cyber sono un rischio, ora una risposta integrata per difendere le Pmi.”

“La cybersicurezza deve essere ripensata non solo come un insieme di soluzioni tecniche, ma come un sistema in grado di integrare educazione, regolamentazione giuridica, etica e governance. E’ un tema di grande attualità” usa queste parole Edoardo Imperiale, direttore di Infosfera per presentare il nuovo numero, il titolo è “Guardiani Digitali”, della rivista nazionale del Campania Digital Innovation Hub e strumento dell’European Digital Innovation Hub P.R.I.D.E.

Nel magazine in evidenza, inoltre, i dettati normativi, partendo dalla recente NIS2, sociali e filosofici delle azioni di prevenzione e contrasto ai rischi informatici.

“A questo nuovo aspetto del tema cyber – ha aggiunto Imperiale, amministratore delegato del Campania Dih, nel suo editoriale – si aggiunge un aspetto cruciale per la sicurezza economica e produttiva: la crescente sofisticazione delle minacce informatiche sta ridefinendo i contorni della protezione dei settori strategici.”

“Attacchi ransomware, spionaggio industriale e manipolazione dei dati rappresentano – ha proseguito – un rischio concreto per le imprese, dai grandi gruppi internazionali alle piccole e medie imprese che costituiscono l’ossatura del sistema produttivo. La vulnerabilità delle supply chain digitali, spesso sottovalutata, espone intere filiere industriali al rischio di paralisi operativa e perdita di competitività. Per questo, la cybersicurezza non è più solo una questione tecnica, ma un elemento cardine della stabilità economica e della sovranità industriale, richiedendo una risposta integrata che coniughi innovazione, investimenti mirati e una strategia di difesa condivisa tra settore pubblico e privato”.

Hanno collaborato all’ultimo numero della rivista, che è scaricabile dal sito ufficiale del Campania Dih: Cristina Battaglia (Programme Manager dell’Ecosistema RAISE), Georgia Cesarone (Responsabile Formazione e Innovazione di START4.0), Nunzia Ciardi (Vice Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), Domenico Favuzzi (Cavaliere del Lavoro, presidente e amministratore delegato di Exprivia SpA), Paola Girdinio (presidente del Centro di Competenza sulla sicurezza e ottimizzazione delle infrastrutture strategiche 4.0), Claudio Lubatti (Responsabile ESG e Innovazione nella logistica marittima presso SRM – Centro Studi Gruppo Intesa Sanpaolo), Sebastiano Maffettone (Professore di Filosofia politica alla Luiss e direttore dell’Osservatorio Ethos), Maurizio Manfellotto (Presidente Campania DIH), Giuseppe Mocerino (Presidente Netgroup), Marco Nocivelli (Vicepresidente di Confindustria con delega alle politiche industriali e il Made in Italy), Guido Torrielli (Presidente di Rete Fondazioni ITS Italia).