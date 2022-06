Il progetto di creare un nuovo sistema economico e finanziario euroasiatico è giustificata da Mosca e Pechino dalla volontà di non utilizzare valute “di Paesi terzi” e di fare ricorso a nuovi sistemi di pagamento per consentire gli scambi e l’accesso alle materie prime per rafforzare i rapporti fra EAEU e Belt and Road Initiative (BRI). La Russia poi ha tutto l’interesse a trovare un’alternativa al dollaro dopo l’imposizione delle sanzioni. Il valore di questa nuova moneta dovrebbe basarsi sulle materie prime, sulla falsariga di una proposta dell’economista Keynes di ancorare la moneta internazionale a un paniere di materie prime. Staremo a vedere.