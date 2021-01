Crisi di Governo: oggi partono le consultazioni al Quirinale, il calendario

Dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si aprono oggi le consultazioni al Quirinale, ovvero quella fase preparatoria per la formazione di un nuovo governo in cui il presidente della Repubblica individua il presidente del Consiglio in grado di formare un esecutivo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento.

Si parte nel pomeriggio di oggi, quando saliranno al Colle i presidenti di Senato e Camera. Pd, M5S e Leu appoggiano il Conte-ter, mentre il centrodestra spinge per le elezioni. Italia Viva chiede prima il programma.

Di seguito il calendario, comunicato dall’Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica

Mercoledì 27 gennaio

Ore 17:00: Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati Ore 18:00: Presidente della Camera dei deputati, On. Dott. Roberto Fico

Giovedì 28 gennaio

Ore 10.00: Gruppo Parlamentare “Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)” del Senato della Repubblica Ore 10.30-12.30 e ore 16-16.45: Rappresentanti dei gruppi Misti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Ore 16.45: Gruppo Parlamentare “Liberi e Uguali” della Camera dei deputati Ore 17.30: Gruppi Parlamentari Italia Viva – PSI del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei deputati Ore 18.30: Gruppi Parlamentari “Partito Democratico” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Venerdì 29 gennaio