Crisi di governo: dopo le 21 il voto sulla fiducia al governo Conte (VIDEO)

E’ prevista per le ore 21 circa la votazione al Senato per la fiducia al governo Conte. Per ottenere la fiducia il governo dovrebbe ottenere la maggioranza semplice dei presenti alla votazione. La maggioranza assoluta al Senato si attesta a 161.

Secondo le indiscrezioni circolate nel corso della giornata il governo dovrebbe contare su 155-158 voti salvo sorprese dell’ultimo minuto. Italia Viva di Matteo Renzi ha annunciato che si asterrà dopo avere minacciato nei giorni scorsi di votare la sfiducia.

La diretta dei lavori al Senato

Il presidente del Consiglio Conte ha posto nell’Aula del Senato la questione di fiducia sulla risoluzione presentata dalla maggioranza (Pd-M5S-Leu-Autonomie) che aveva approvato le sue comunicazioni sulla situazione politica.

Ieri il governo aveva incassato la fiducia alla Camera, con 321 voti a favore, sei voti oltre la maggioranza assoluta pari a 315.

(notizia in aggiornamento)