Crif: frenano le richieste di credito delle imprese italiane

Calano le richieste di credito da parte delle imprese italiane e nel terzo trimestre dell’anno segnano una flessione del 3,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che di fatto ricalca il -3,9 fatto registrare nei sei mesi precedenti.

Lo rivela l’ultimo Barometro Crif che segnala oltre alle richieste anche una significativa flessione dell’importo medio dei finanziamenti richiesti (-4,1%), al valore più contenuto degli ultimi 6 anni. Nel dettaglio, in merito all’importo medio delle richieste, nel terzo trimestre dell’anno l’aggregato di imprese individuali e società si attesta a 69.986 Euro, l’importo medio più contenuto dal 2013 ad oggi. Nello specifico, le richieste presentate dalle Imprese individuali hanno visto un importo medio pari a 27.469 Euro, in calo del -5,5% rispetto al terzo trimestre del 2018, dato che rappresenta il valore più contenuto in assoluto degli ultimi 7 anni.

In netta flessione (-6,8%) anche l’importo medio richiesto delle Società di capitali, che si ferma a 95.562 Euro. Relativamente alla distribuzione per classi di importo, nel terzo trimestre 2019 quasi un terzo del totale delle richieste (il 32,6% del totale, per la precisione) si concentra nella fascia al di sotto dei 5.000 Euro in virtù del peso preponderante delle richieste presentate da ditte individuali e micro imprese. Le richieste di importo superiore ai 50.000 Euro, invece, arrivano a spiegare più di un quinto del totale.