Credit Suisse, nell’asset management inizia l’era Belligeri

Per l’asset management del Credit Suisse il nuovo anno inizia con l’insediamento di Emanuele Bellingeri, da qualche settimana nei nuovi uffici di via Santa Margherita a Milano dopo un passato in Blackrock.

“Vogliamo avere un ruolo sempre più da protagonista nell’industria del risparmio gestito italiano”. È questo il messaggio lanciato da Emanuele Bellingeri, nuovo responsabile Credit Suisse Asset Management nel nostro Paese, durante un incontro con la stampa a Milano.

Alla presentazione hanno partecipato anche Federico Imbert e Stefano Vecchi rispettivamente responsabile della filiale italiana e capo del private banking dell’istituto elvetico.

Bellingeri subentra a Walter Sperb che ha seguito la divisione italiana di asset management fino allo scorso anno. In particolare il manager si occuperà dello sviluppo dei prodotti del risparmio gestito (fondi comuni e gestioni patrimoniali) per i diversi canali distributivi. Nelle prossime settimane Bellingeri entrerò anche nel cda della branch italiana.