Credit crunch: Italia e Spagna i paesi Ue più colpiti

Lo shock post Lehman Brothers del 2008 e la crisi del debito sovrano del 2011 ha portato al rallentamento dell’economia della zona euro con gravi ripercussioni sull’erogazione del credito bancario alle imprese italiane ed europee. In quali paesi europei il credit crunch ha colpito di più è l’oggetto di uno studio realizzato dal Centro Studi October, la piattaforma di finanziamento online per le imprese in Europa continentale.

Per capire la portata del credit crunch in Europa l’analisi di October si è concentrata sui dati della BCE riguardanti lo stock di prestiti alle imprese da parte delle banche francesi, tedesche, olandesi, italiane e spagnole, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2018.

Ebbene dall’analisi emerge che se gli istituti di credito di Francia, Germania e Olanda sono riusciti a reagire alle crisi del 2008 e del 2011 mantenendo lo stock complessivo dei prestiti su livelli stabili (o aumentandolo), la stessa cosa non può dirsi per il sistema bancario italiano e spagnolo. In Italia e in Spagna infatti in dieci anni il volume complessivo dei finanziamenti alle imprese si è ridotto ad un tasso medio annuo pari rispettivamente al 2% e al 7%.

A pesare, dice l’analisti, in primis i crediti deteriorati. Mentre in Germania, Francia e Olanda l’NPL ratio (inteso come il rapporto tra sofferenze e totale degli attivi bancari) è rimasto sotto soglie di controllo, in Italia e Spagna lo stesso rapporto è aumentato progressivamente, arrivando a toccare soglie pari al 14% e al 4,5% (fonte: World bank).

In entrambi i paesi questo incremento ha avuto il suo apice soprattutto a partire dal 2010, proprio nel momento in cui si sono mostrati i primi rilevanti segnali di riduzione del credito alle imprese. Commenta Sergio Zocchi, CEO di October Italia: