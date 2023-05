Credem a caccia di 30 giovani consulenti finanziari

Sono 30 i consulenti finanziari neofiti che saranno inseriti entro la fine dell’anno all’interno della rete dei consulenti finanziari (financial wellbanker) di Credem, il più solido gruppo bancario commerciale in Europa. La rete guidata dal direttore commerciale Moris Franzoni ha già inserito 15 giovani professionisti dall’inizio dell’anno all’interno del progetto denominato “What’s New” lanciato nel 2022 per affiancare i giovani nell’accesso alla professione di consulente finanziario.

Il progetto What’s New di Credem

Attraverso il progetto What’s New,Credem si propone di valorizzare giovani, opportunamente selezionati, che puntano ad affermarsi nella consulenza finanziaria. Oltre a ciò, si propone di gestire il passaggio generazionale dei consulenti che stanno per lasciare la professione. Entro giugno partirà il secondo round di formazione specifica e inserimento di altri 15 candidati.

Il progetto prevede un corso di formazione finalizzato alla preparazione per il superamento dell’esame per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari (OCF). Il primo corso è stato erogato da Exponential srl, con Anna Armento, responsabile risorse e progetti, e Ruggero Bertelli, Full Professor dell’Università di Siena, responsabile scientifico. L’iniziativa prevede anche un sostegno economico per i giovani selezionati, tanto nel periodo che precede l’iscrizione all’Albo OCF, quanto nei 18 mesi successivi alla firma del mandato di agenzia e all’inserimento nella struttura. Molta attenzione è dedicata alla formazione, con l’acquisizione delle necessarie competenze tecniche, commerciali, di comunicazione e di organizzazione dell’attività. I temi toccati sono: prodotti, servizi e operatività, costruzione della professionalità, modello di servizio, attività di sviluppo commerciale e marketing. L’obiettivo è consentire a ciascun professionista di fornire un servizio adeguato in termini di consulenza patrimoniale, immobiliare, aziendale, pianificazione successoria e provvidenziale, passaggio generazionale.

Il progetto finora ha coinvolto con successo diversi territori, con i nuovi professionisti entrati in Sicilia (Marco Profita, Giuseppe Guastella e Luca Greco), Puglia (Idilio Chirivì e Ivan Rubini), Emilia Romagna (Francesco Sghia) e Marche (Martina del Chierico). Per candidarsi, basta inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo mail dedicato [email protected] credem.it.