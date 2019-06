Cosa succede a chi mette tutti i risparmi nelle criptovalute

Cosa succede a chi decide di investire tutti i propri risparmi in criptovalute? Può capitare di vivere una vita come la FamilyBitcoin, così sui social network si chiama la famiglia di Didi Taihuttu, 41 anni, padre di tre figli che dopo aver gestito per anni un’azienda ha abbandonato la propria casa e investito in Bitcoin tutti i propri risparmi.

A raccontare la storia della FamilyBitcoin Vox.com. Alla fine del 2017, il Bitcoin ha raggiunto i 19.000 dollari e ora il suo valore si aggira intorno ai 7.000 dollari. Taihuttu gestisce un sito web, un blog e il suo canale YouTube, e ha un tatuaggio con il logo bitcoin sul braccio sinistro e racconta quando ha scoperto per la prima volta il mondo del Bitcoin.

Stavo ancora gestendo la mia attività quando è iniziato uno stage e un ragazzo è entrato nella mia azienda nel 2013. E’ stato lui a dirmi: “Hai mai sentito parlare di Bitcoin?” Mi ha detto tutto e io ho investito nel mining. (…) Mi ha interessato perché potevo diventare milionario e in quel punto della mia vita, ero ancora molto in cerca di soldi.(…) Ero a Bali alla fine del 2016, verso Natale. Mio padre è morto e ho iniziato a vendere le mie aziende e a viaggiare per il mondo con la mia famiglia. Un amico mi ha chiamato e mi ha detto: “Hai ancora i tuoi bitcoin? Ho detto sì, li ho ancora, ma non li sto considerando affatto. Questo a gennaio 2017, e il mio amico mi ha detto di ricominciare a guardarli. [Bitcoin era nelle fasi iniziali di un massiccio boom, raddoppiando di valore più volte.] L’ho fatto, e ho detto: “Ok, la rivoluzione sta iniziando”. Così ho detto a mia moglie che stavamo andando anche noi in quella direzione. Ho venduto le mie auto e ho comprato Bitcoin. Poi abbiamo venduto la nostra casa.

Taihuttu, dopo aver vissuto in un campeggio nei Paesi Bassi per alcuni mesi , si è trasferito con tutta la sua famiglia in Thailandia, il paese che è diventato un rifugio per chi cerca di vivere svincolato dagli istituti bancari. Quando il prezzo del Bitcoin nel 2017 è arrivato alle stelle, a circa 1000-2000 dollari, Taihuttu è tornato in Olanda mentre il tasso di cambio saliva oltre i 19.000 dollari nel dicembre successivo. Tuttavia Taihuttu non ha mai completamente incassato e ha iniziato a vivere una vita da nomade.

Sempre più persone hanno scelto di abbandonare completamente le banche e vivere una vita decentralizzata, creando un’intera comunità di cosiddetti ” cripto nomadi “, che vivono passando da paese in paese, con i loro computer portatili e i token. Taihuttu, naturalmente, è un’eccezione; la stragrande maggioranza dei nomadi cripto sono giovani, uomini single, quindi lui è quasi certamente una delle uniche persone che ha coinvolto nel suo progetto moglie Romaine e le loro figlie Joli, Juna e Jessa nello stile di vita.

Cosa fa la Family Butcoin quando trovandosi in un paese che utilizza molti soldi contanti?