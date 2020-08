Coronavirus, salgono a 845 i nuovi casi oggi in Italia

Prosegue l’impennata di contagi per il coronavirus anche in Italia, sulla scia di quanto sta accadendo nei principali Paesi europei.

Secondo i dati del ministero della Salute sono 845 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, il dato più alto dallo scorso 16 maggio, quando se ne registrarono 875. Nelle ultime due settimane i nuovi casi sono raddoppiati.

Il totale degli attualmente positivi è di 16.014 unità, di questi 883 (+17) sono ricoverati con sintomi, 68 sono in terapia intensiva (+2) e 15.063 in isolamento domiciliare.

Sei i morti a fronte dei 7 registrati mercoledì per un totale di 35.418 decessi dall’inizio dell’emergenza.

In crescita anche i tamponi effettuati: oggi sono 77.000, circa 6.000 in più di ieri.

Le regioni che registrano oggi il maggior numero di contagi sono Veneto (+159), Lombardia (+154) e Lazio (+115).

Dall’inizio dell’emergenza i contagi totali in Italia sono 256.118 di cui 204.686 guariti (+180).