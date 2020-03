Coronavirus. “Quelli delle Ventidue”. La puntata del 26 marzo

QUELLI DELLE VENTIDUE

Torna “Quelli delle Ventidue” la trasmissione senza “mascherina”. Questa sera con me ed Alessandro Plateroti, editorialista de “IlSole24Ore”, @Angelo Dainese, di Dainese Consulting, Riccardo Maria Monti, AD di Triboo e CarloAlberto Carnevale Maffè – Pagina pubblica, docente di strategia aziendale alla SDA Bocconi. Un’analisi, tra cinque amici, del rischio d’impoverimento vissuto dal Paese e della necessità di supportare con finanziamenti ad hoc i flussi di cassa delle imprese italiane. C’è necessità di ripartire e di ripartire in fretta. Un motore spento, come quello italiano è un motore che non è detto che riparta. Ma c’è un rischio ancor più grande: veder deprezzare imprese-gioielli con rischi di scalate sempre più consistenti. Qui su Wall Street Italia