Si chiama remdesivir ed è il farmaco testato contro l’Ebola e che nelle ultime ore si sta dimostrando efficace per combattere il nuovo coronavirus. L’uso del remdesivir è compassionevole nel senso che non è stato studiato per curare l’infezione da Covid-19, ma viene usato per il trattamento in emergenza di singoli pazienti in gravi condizioni dimostrando di avere una qualche efficacia.

AIFA e Gilead Sciences, l’azienda che lo produce, hanno annunciato la sperimentazione clinica indicando anche i primi centri italiani coinvolti che sono l’Ospedale Sacco di Milano, il Policlinico di Pavia, l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Come afferma a Repubblica Massimo Galli, Direttore Divisione Clinica di Malattie Infettive AO-Polo Univ. Luigi Sacco: