Coronavirus, la nuova conferenza stampa del premier Conte (Video)

A seguito dell’impennata dei contagi registrati nelle ultime settimane il governo ha varato un nuovo Dpcm che contiene nuove misure volte a contenere la diffusione del virus.

“Bisogna mettere in campo tutte le misure volte a scongiurare un nuovo lockdown” ha chiarito il premier. Sono stati introdotti nuovi limiti alla movida e alle attività sportive amatoriali di gruppo.

Le scuole elementari e medie rimangono aperte mentre per quelle superiori previsti ingressi scaglionati a partire dalle ore 9.

Il presidente del consiglio ha escluso per il momento il ricorso al Mes mentre si sta dando priorità all’utilizzo delle risorse del recovery fund. Anche dal punto di vista finanziario, con gli attuali tassi negativi il Mes non risulta così conveniente come nei mesi scorsi. Solo se ci saranno ulteriori fabbisogni di cassa sarà uno degli strumenti che sarà vagliato.