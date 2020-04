Coronavirus: ecco quando finirà il lockdown nei singoli Paesi

Quando finirà il lockdown? È la domanda che si pongono tutti dopo che la pandemia da Coronavirus ha costretto buona parte della popolazione mondiale a rinchiudersi in casa con l’intento di frenare il contagio dal Covid-19 che ad oggi conta oltre 1.277.580 sono i casi di infezione diagnosticati ufficialmente.

Boston Consulting Group ha cercato di fornire delle date potenziali per la fine del lockdown in vari paesi. Tra i singoli Stati che ad oggi sono in pieno lockdown troviamo l’Italia per cui la fine della quarantena forzata iniziata il 10 marzo, con il picco dei contagi avvenuta la settimana del 3 aprile, si stima avverrà tra la seconda settimana di giugno e la prima di luglio.

Così, rimanendo in Europa, la Francia vedrà la fine del lockdown tra la seconda settimana di giugno e la 4 di luglio. Il Regno Unito invece, per le città che hanno avviato la quarantena il 24 marzo, la fine potrebbe arrivare tra la terza settimana di giugno e la quarta di luglio.

La Germania che ad oggi non è in pieno lockdown, finirà la quarantena tra la seconda settimana di giugno e la prima di luglio.

E negli States? La data probabile, per gli Stati che hanno imposto la quarantena in anticipo rispetto agli altri, è la seconda di giugno allungabile fino alla terza di luglio.