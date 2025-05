Consulenza finanziaria motore della crescita in Italia. Lo studio di Assoreti e Teha

Negli ultimi cinque anni, la consulenza finanziaria ha triplicato la capacità di raccolta del risparmio degli italiani. Dati alla mano, solo nel 2024, in un contesto incerto, ha valorizzato 51,6 miliardi di euro, il 4% della spesa annua delle famiglie. I numeri sono quelli forniti da Massimo Doris, presidente di Assoreti nel corso del forum realizzato dall’associazione con THEA, The European House Ambrosetti dal titolo La consulenza finanziaria motore per la valorizzazione del risparmio e la crescita economica dell’Italia, in occasione dei 40 anni dell’associazione che raggruppa le reti di consulenti finanziari in Italia.

Il ruolo della consulenza per la crescita del risparmio

Dal report emerge come la valorizzazione del risparmio è una leva chiave per accrescere i risparmi delle famiglie e imprese italiane su conti correnti e depositi che hanno superato i 2.000 miliardi di Euro (di cui il 75% risulta in mano alle famiglie). E soprattutto la gestione professionale del risparmio offre benefici in termini di sicurezza e accumulazione di risorse.

Il valore aggiunto di questa attività è evidente: negli ultimi 10 anni, chi non ha investito i propri risparmi ha visto ridursi del 15% il potere di acquisto del proprio patrimonio a causa dell’inflazione. Se la liquidità e i depositi delle famiglie italiane al 2013 (pari in valori assoluti a 1.200 miliardi di euro) fossero stati tutti investiti (anche tramite le reti di consulenza finanziaria) si sarebbero generati ulteriori 190 miliardi di euro, proteggendo inoltre il capitale dall’inflazione.

Italia prima in Ue per numero di consulenti finanziari

La consulenza finanziaria emerge quindi come driver di valorizzazione dei risparmi italiani. Numeri alla mano, il confronto con i principali Paesi benchmark a livello europeo evidenzia l’elevata capillarità del sistema della consulenza finanziaria in Italia, prima in UE per numero di consulenti finanziari rispetto alla popolazione maggiorenne (il rapporto è di 1 a 1.360). Inoltre, l’Italia è il 1° Paese per quota di persone che si affidano a consulenti per le proprie decisioni finanziarie (57% vs 51% in Spagna, 49% in Francia e 42% in Germania).

A conferma del valore del servizio delle reti di consulenza in Italia, negli ultimi anni la raccolta media netta annua della consulenza finanziaria è in costante crescita: negli ultimi 5 anni è stata di circa 50 miliardi di Euro (x3 il valore del 2013) e dal 2013 ad oggi l’Italia è stato il 1° Paese UE per raccolta netta delle reti di consulenza finanziaria, con un valore cumulato dal 2013 di 452 miliardi di Euro (contro 440 miliardi di Euro in Germania), superando anche gli USA per volumi di raccolta rispetto al patrimonio gestito di inizio periodo. Anche il patrimonio gestito dalle reti di consulenza finanziaria in Italia è cresciuto costantemente (+110% negli ultimi 10 anni) e oggi è pari a oltre 900 miliardi di Euro, pari al 23% della ricchezza delle famiglie italiane.

Consulenza alla prova passaggio generazionale: come prepararsi

In sostanza, la consulenza finanziaria oggi non è solo un servizio, ma una risorsa fondamentale per il futuro del Paese. In un contesto demografico in profondo mutamento, con una popolazione destinata a invecchiare e a ridursi nei prossimi vent’anni, l’Italia si prepara a gestire uno dei più grandi trasferimenti di ricchezza della sua storia: circa 3.000 miliardi di euro passeranno da una generazione all’altra. Un fenomeno che impone una pianificazione lunga e attenta, guidata da professionisti in grado di aiutare le famiglie a proteggere e valorizzare il proprio patrimonio nel tempo.

Per rispondere a questa sfida, il settore sta vivendo un’evoluzione profonda. Si va verso un modello strutturato, basato su team specializzati capaci di offrire una consulenza patrimoniale completa. Si tratta di un approccio che non riguarda solo investimenti e risparmio, ma coinvolge anche la sfera personale del cliente: pianificazione previdenziale, gestione immobiliare, protezione familiare e successione. In questo scenario, il consulente diventa un vero e proprio partner di fiducia, capace di affiancare le famiglie in tutte le fasi della vita.

Il potenziale inespresso della consulenza in Italia

Lo Studio che ha analizzato l’impatto della consulenza finanziaria sul sistema economico italiano ha evidenziato i possibili benefici di una maggiore diffusione e valorizzazione del servizio, ipotizzando un allineamento dell’Italia ai modelli più avanzati, come quello olandese. In particolare, si è valutato cosa accadrebbe se anche in Italia ci fosse una minore concentrazione di liquidità sui conti correnti e una maggiore propensione agli investimenti azionari di lungo periodo.

I numeri sono eloquenti: entro il 2040, un simile cambiamento potrebbe far crescere il patrimonio mobiliare degli italiani del +173%, generando quasi 2.500 miliardi di euro aggiuntivi, pari a circa 1,9 volte i consumi nazionali del 2024.

Secondo le simulazioni dello Studio, se gli investitori decidessero di ritirare il 50% dei capital gain ogni cinque anni (nel 2030 e nel 2035) per destinarli ai consumi, l’effetto sul sistema economico sarebbe significativo: si avrebbe, entro il 2040, un incremento complessivo dei consumi per 610 miliardi di euro e un aumento delle entrate fiscali per 185 miliardi di euro. Questo contribuirebbe a una crescita del Pil del 3%, rispetto allo scenario tendenziale, con benefici distribuiti tra il 2030 e il 2040.

Tre direttrici di intervento per il futuro della consulenza

Per supportare questa trasformazione, lo Studio condotto da THEA e Assoreti, propone tre linee guida operative e di policy:

Aggiornamento normativo : rivedere le definizioni giuridiche per adattarle all’evoluzione del settore, in particolare includendo tra le raccomandazioni finanziarie anche quelle diffuse via social media e percepite come rilevanti da gruppi omogenei di risparmiatori.

: rivedere le definizioni giuridiche per adattarle all’evoluzione del settore, in particolare includendo tra le raccomandazioni finanziarie anche quelle diffuse via social media e percepite come rilevanti da gruppi omogenei di risparmiatori. Incentivi fiscali: introdurre agevolazioni progressive sui capital gain in base alla durata dell’investimento, seguendo il modello francese (agevolazioni fino a 5-8 anni), e favorire i fondi che investono almeno il 51% in azioni.

introdurre agevolazioni progressive sui capital gain in base alla durata dell’investimento, seguendo il modello francese (agevolazioni fino a 5-8 anni), e favorire i fondi che investono almeno il 51% in azioni. Tutela della qualità del servizio: estendere il divieto di utilizzo del titolo di consulente finanziario a soggetti non autorizzati, proteggendo così i risparmiatori da comunicazioni fuorvianti.

In un contesto dove la ricchezza delle famiglie italiane può diventare un potente volano per l’economia, il ruolo della consulenza finanziaria va riconosciuto, promosso e valorizzato. Perché, come dimostrano i numeri, aiutare gli italiani a investire meglio non è solo un beneficio per il singolo, ma un’opportunità per il sistema Paese.