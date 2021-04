Consulenti, 7 cose da sapere sui clienti Millennial e Gen X

Il peso specifico dei baby boomer sul risparmio complessivo è destinato a ridursi in modo importante nei prossimi dieci anni. Negli Stati Uniti il 45% della ricchezza sarà in mano a generazione X e Millennial entro il 2030.

Ciò avverrà come conseguenza di un massiccio passaggio in eredità da 24mila miliardi di dollari, secondo uno studio di T. Rowe Price. Tutto questo avrà implicazioni notevoli per la comunicazione della consulenza finanziaria, il cui core business tenderà a spostarsi sempre di più dalla generazione Boomer. T. Rowe Price ha condiviso sette considerazioni sul come le nuove generazioni vedono la figura del consulente.