Consulenti finanziari, Widiba festeggia 10 anni di attività e guarda alla crescita

Banca Widiba è tornata al Piccolo Teatro Strehler di Milano, luogo dove nel settembre 2014 è stata lanciata, per festeggiare i primi dieci anni di attività. L’occasione è stata la convention dal titolo “Il futuro è di chi lo scrive” che ha riunito in questi giorni oltre 800 professionisti, tra consulenti finanziari e dipendenti,

“Banca Widiba celebra i suoi primi dieci anni con asset in continua crescita e guarda al futuro con fiducia, passione e l’impegno a rimanere un punto di riferimento per qualità del servizio e innovazione, fedele al proprio modello di banca digitale con al centro il consulente finanziario”, ha commentato Marco Marazia, direttore generale di Banca Widiba. “Abbiamo voluto riunire tutta la squadra di talenti di Widiba proprio nel luogo dove avevamo annunciato la nostra nascita, quando la Banca che abbiamo realizzato era ancora solo un sogno. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo costruito, ma vogliamo continuare a scrivere il futuro, anticipando i cambiamenti e creando valore per tutti i nostri stakeholder”.

Durante i lavori della Convention, Banca Widiba ha riaffermato l’impegno per garantire ai propri consulenti finanziari soluzioni tecnologiche innovative contando su un importante piano di investimenti e facendo leva su tecnologia – anche attraverso il potenziamento della piattaforma proprietaria – rafforzamento della rete di consulenti, ampliamento della gamma di prodotti e posizionamento verso un target di clientela di fascia sempre più alta.

La banca mette a disposizione dei suoi oltre 270.000 clienti un’offerta completa di servizi e conta una rete di 570 consulenti finanziari su tutto il territorio nazionale.

In questi primi dieci anni il modello della Banca ha dimostrato la sua efficacia e solidità, contribuendo all’innovazione e all’evoluzione della consulenza finanziaria. La portabilità digitale del conto, l’apertura dello stesso in pochi minuti tramite firma digitale e riconoscimento via webcam, Spid e Cie, il lancio del mutuo completamente digitale e la piattaforma proprietaria di consulenza Wise sono solo alcune delle numerose novità introdotte.