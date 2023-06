Il 2022 è stato un annus horribilis per i mercati, in particolare per quelli obbligazionari. Nonostante ciò, la ricchezza gestita dai consulenti finanziari è salita più di quella degli italiani, indipendentemente dall’andamento dei mercati. E’ il risultato di una recente ricerca condotta da Excellence Consulting.

La ricerca di Excellence Consulting

Secondo lo studio, dal 2012 al 2021 la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è salita dell’1,2%, mentre quella gestita dalle sei principali reti di consulenti (Fideuram, Mediolanum, Fineco, Banca Generali, Allianz Bank e Azimut) è aumentata del 3,2%. Se allunghiamo l’orizzonte temporale, includendo anche il 2022, la performance delle prime scende allo 0,1% e quella delle seconde allo 0,5%. Nel periodo 2012-2017), la ricchezza delle famiglie è salita dell’1,2%, contro il 2,1% di quella gestita dalle principali reti di consulenza.

Maurizio Primanni, ceo di Excellence Consulting, ha commentato in proposito:

“La nostra ricerca dimostra che i consulenti finanziari delle sei principali reti del mercato italiano hanno dimostrato nell’ultimo decennio di sapere creare maggiore valore per i propri clienti, essendo stati capaci di far crescere la loro ricchezza finanziaria nell’ordine di due punti percentuali di maggiore rendimento per anno rispetto alla crescita della ricchezza finanziaria degli altri italiani. Anche nel 2022, tipico “anno cigno nero” per i mercati finanziari, con i rendimenti azionari e obbligazionari che si sono mossi entrambi in negativo per circa il 20% (cosa rarissima visto che tali asset class di solito si muovono in controtendenza gli uni agli altri), gli investimenti dei clienti dei consulenti finanziari, pur perdendo una quota importante del loro valore, tuttavia su un orizzonte temporale di dieci anni, continuano a segnare un rendimento annuo migliore rispetto a quello del resto degli italiani.”

Ma negli anni di cigni neri come il 2022, i consulenti finanziari devono fare i conti con portafogli dei clienti in rosso. Come li fa sentire? E quanto i consulenti finanziari si sentono responsabili dei risultati dei portafogli dei clienti? L’abbiamo chiesto direttamente a loro.

Il sondaggio di Wall Street Italia sui consulenti finanziari

Oggi abbiamo condotto un sondaggio sul tema sulla nostra pagina Linkedin. Il sondaggio ha riscosso un ampio interesse, con oltre 300 rispondenti. Il risultato è stato netto: il 73% dei consulenti non si ritiene responsabile dei risultati dei portafogli dei clienti e il 27% invece sì. Come mai? Ecco le opinioni che abbiamo raccolto direttamente da loro.

Le opinioni dei consulenti finanziari sulla responsabilità verso i clienti

Per molti, il consulente finanziario non è il vero responsabile dei risultati, bensì il mercato. “Un conto è la responsabilità ’emotiva’ e un conto è reale. Nel primo caso, ogni consulente con un minimo di etica ha dispiacere a fornire risultati negativi, ma se è stato fatto un lavoro professionale in termini di diversificazione, il consulente non può essere responsabile ‘reale’ della situazione. In ogni caso, sia quando i mercati vanno bene che quando vanno male, non è il consulente che genere rendimento, bensì il mercato. Per cui sono fattori esterni su cui il consulente nulla può“, scrive su Linkedin Andrea Martorelli, esperto nella gestione del patrimonio e del passaggio generazionale.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il consulente finanziario Andrea Simbula, che parte dal presupposto che il consulente finanziario, checché se ne dica, non controlla i mercati. A suo avviso, è fondamentale impostare correttamente all’inizio il rapporto il lavoro con i clienti:

“Molte persone si rivolgono ai consulenti per guadagnare di più dal prodotto migliore e aiuta a scegliere l’asset allocation. Ciò porta i clienti a sviluppare la malsana idea che il consulente finanziario sia responsabile di quello che accade sui mercati e dei rendimenti. Il consulente finanziario si sente responsabile ed è additato come tale dal cliente. Se invece, come cerco di fare anche io e tanti altri, si imposta il rapporto con il cliente su bisogni, esigenze e pianificazione finanziaria e sulla spiegazione che i mercati oscillano e non sono controllati dal consulente e certi momenti possono essere di opportunità, allora i rapporti tra clienti e consulenti sono più sereni. Il consulente lavora meglio, non viene fatto sentire responsabile degli estratti conto negativi e nemmeno il consulente si sente tale”.

Enfatizza la corretta impostazione iniziale del rapporto anche Carmine Covino, behavioural and process specialist, che non si sente responsabile degli estratti conto negativi perchè “i risultati negativi sono meno di un terzo rispetto a quelli espressi da ogni singolo indice, per effetto di una diversificazione efficace. Inoltre i miei clienti prima di iniziare a investire conoscono gli inciampi rilevabili e rilevanti in cui possono trovarsi coinvolti. Infine, abbiamo stabilito fin dall’inizio come regolarci in situazioni simili o più gravi”. Per Stefano Riccomini, quadro direttivo presso una banca italiana, il concetto di responsabilità andrebbe approfondito:

“I consulenti finanziari (in senso lato) sono una ruota di una catena che deve girare sempre in un senso. Il senso è quello di aumentare masse, volumi e redditività per la filiera. I prodotti finanziari devono sempre essere sottoscritti e mai venduti. Se i mercati salgono bisogna comprare per salire sul treno del rialzo, se i mercati scendono bisogna comprare perchè i prezzi sono a sconto etc. Qualche volta, invece, la responsabilità dovrebbe prevedere molta cautela, molta gradualità fino, se necessario, all’immobilismo. Ecco, in questo senso la responsabilità del consulente potrebbe trovarsi in rotta di collisione con il sistema di cui fa parte, manifestando conflitti di interesse tra il sistema e il cliente non sempre facilmente sanabili”.

Il consulente finanziario indipendente Alessandro Ruocco evidenzia poi la responsabilità del cliente:

“Noi consulenti a parcella siamo pagati per suggerire, non per essere operativi. Il cliente è padrone dei suoi soldi, non noi, che possiamo solo consigliargli al meglio”.

Lo stesso discorso vale se il cliente perde soldi nonostante i consigli del consulente finanziario, in quanto a suo avviso “ci sono sempre troppe variabili in gioco, che possono cambiare anche la previsione più accurata. Un cliente astuto o normale lo capisce, uno sciocco no. Ma se perdo il cliente sciocco, non mi interessa”.

Più sfumato il giudizio di Aniello Milano, vicepresidente della sezione territoriale e del gruppo educazione finanziaria e patrimoniale di ANCP (Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali), per cui la risposta è “dipende dal tipo di consulenza che è stata venduta al cliente”. Milano ricorda che, soprattutto in passato, “il consulente finanziario vendeva solo il rendimento. Ultimamente si cerca di vendere la pianificazione finanziaria ai clienti nuovi e piano piano, anche a quelli vecchi. In questo quadro, il rendimento è solo una delle variabili di una consulenza finanziaria. Se è negativo il rendimento di una porzione di portafoglio a breve, come accaduto sugli obbligazionari, un po’ mi sento responsabile, ma spiego e contestualizzo al cliente, senza paragonare con sicav di terzi, ma con i mercati di riferimento. In questo modo, i clienti capiscono che se quest’ultimo è andato male o malissimo, non si possono fare miracoli. In conclusione, tendenzialmente non mi sento responsabile per i clienti più evoluti verso la pianificazione finanziaria. Mi sento responsabile per quelli che non sono evoluti, perchè so come la vedono e la pensano”. Tra i pochi sostenitori della responsabilità dei risultati da parte del professionista, c’è il consulente finanziario indipendente Massimo Vicari, che ammette:

“Ne sono responsabile sia nel processo iniziale di definizione degli obiettivi conseguibili, sia nella corretta messa a terra della strategia per raggiungerli. L’empatia mi rende concorde all’umoralità del cliente; la professionalità applica il filtro del giusto distacco. Del resto, io sono la testa e il cliente la pancia”.

Infine, la consulente finanziaria e denaroterapeuta Monica Gardella ritiene la questione della responsabilità degli estratti conto negativi sia da applicare ai trader e non ai consulenti finanziari che si occupano di pianificazione.