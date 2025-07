Consulenti finanziari, l’esperienza di un professionista di Poste Italiane sul territorio

Competenza, capacità di ascolto e fiducia sono i punti di forza del consulente finanziario che lavora in Poste Italiane, società guidata da Matteo Del Fante (nella foto). A raccontare la sua esperienza al TGPoste, Gaspare, specialista finanziario dell’ufficio di Monza Centro.

Consulente finanziario: l’esperienza in Poste Italiane

Il consulente finanziario che lavora in Poste è una figura professionale ricercata che lavora all’interno del team dell’ufficio postale, relazionandosi quotidianamente con i clienti, per supportarli e orientarli nella gestione ottimale dei loro risparmi e investimenti, attraverso attività di vendita e promozione di servizi finanziari e assicurativi.

I prodotti di risparmio sono la tipologia più richiesta dai clienti degli uffici postali che si rivolgono al consulente finanziario. Ma ad oggi Poste è in continua evoluzione e cerca di offrire altri prodotti che mettono al centro le esigenze del cliente.

Aggiornamento e formazione sono le caratteristiche richieste al professionista. “L’azienda mi ha permesso di continuare gli studi – ha detto il giovane consulente nella sua intervista al TG Poste – ho conseguito la laurea magistrale in Scienze economiche proprio quest’anno e sono stato subito accolto dai miei colleghi, i quali mi hanno fatto sentire a mio agio fin dal primo giorno”.

Come lavorare in Poste come consulente finanziario

Che l’azienda creda fermamente alla figura del consulente finanziario lo dimostrano le continue ricerche di professionisti da inserire nei vari uffici postali sparsi su tutto il territorio nazionale. Recentemente la società guidata da Matteo Del Fante ha chiuso una selezione per la ricerca di candidati da assumere con il profilo di consulente finanziario in numerose province.

Poste Italiane offre ai nuovi assunti un programma di formazione dedicato attraverso la Corporate University dell’azienda. Questo percorso formativo è progettato per dotare i consulenti delle competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato finanziario e garantire un servizio di alta qualità. Inoltre, i consulenti avranno l’opportunità di gestire e ampliare un portafoglio clienti già esistente.

Le attese per il 2025, focus sui consulenti

Per il 2025 i vertici di Poste Italiane si attendono un ulteriore miglioramento dei risultati di gruppo grazie all’incremento del coverage specialistico e della produttività prorpio dei consulenti finanziari (per i quali prosegue la fase di reclutamento) a supporto dei clienti premium e affluent e all’introduzione di strumenti avanzati di front-end e di consulenza basati su intelligenza artificiale generativa. Prevista anche una consulenza integrata tra i prodotti di investimento e di protezione in particolare sul fronte del ramo Danni.