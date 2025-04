Consulenti finanziari, il roadshow di Ing tocca le principali città italiane

Conoscere gli obiettivi di vita per pianificare un futuro finanziario sereno. Sono questi i principali temi che verranno affrontati durante “ING on Tour”, il roadshow organizzato da ING Italia per incontrare i clienti nelle principali città italianee e far conoscere loro le opportunità offerte da una corretta pianificazione finanziaria. Otto gli appuntamenti previsti tra aprile e luglio del 2025 a Milano, Torino, Bologna, Verona, Roma e Napoli.

“Il roadshow “ING on Tour” toccherà le principali città italiane in cui la presenza di ING è ben consolidata, con l’obiettivo di promuovere l’educazione finanziaria a 360 gradi: dall’importanza del risparmio alla gestione del rischio e al ruolo cruciale del tempo negli investimenti – ha commentato Pietro Sforza, direttore commerciale Financial Advisors & Wealth di ING Italia. “

Sarà un’opportunità concreta per promuovere la cultura finanziaria e avvicinare le persone a scelte di investimento più informate e sostenibili. Con il supporto di professionisti, è possibile costruire un percorso finanziario coerente con i propri obiettivi di vita e mantenere la rotta anche nei momenti di incertezza, evitando scelte dettate dall’impulsività”.

Gli eventi, oltre alla partecipazione di Manager della direzione commerciale Financial Advisors & Wealth di ING Italia, vedranno anche il coinvolgimento di referenti di importanti case di investimento partner di ING, con l’obiettivo di dare ai partecipanti insight efficaci sull’attuale situazione dei mercati finanziari.

ING è presente in Italia con 200 consulenti finanziari. Con l’obiettivo di espandere ulteriormente la rete, ING mira a integrare anche profili senior per sostenere il processo di maturazione della rete e per mirare a fasce più alte di clienti.