Consulenti finanziari, al via martedì il nuovo roadshow di Websim

Parte domani, il nuovo roadshow di Websim – divisione digitale di Intermonte attiva nella consulenza agli investimenti e punto di riferimento per consulenti finanziari e private banker – con tre tappe a Padova, Bologna e Ancona. L’obiettivo è quello di esplorare il legame tra geopolitica e mercati e accompagnare i consulenti finanziari in un’efficace strutturazione di portafoglio, sottolineando l’importanza di una gestione diversificata per fronteggiare con consapevolezza le sfide future, in un contesto di crescente incertezza.

Gli incontri si apriranno con l’intervento di Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte, che andrà ad affrontare il tema dell’impatto della nuova politica commerciale globale sui mercati finanziari e sulle opportunità di investimento.

A seguire, un focus sui certificati d’investimentocome alleati per cavalcare le tendenze di mercato a cura di Michele Fanigliulo, responsabile soluzioni di investimento di Websim ISO, e di Francesco de Santis, director di Barclays, che in particolare analizzerà, dal punto di vista operativo, la struttura e il funzionamento dei Cash Collect Certificate.

In chiusura, Matteo Serio, partner di AcomeA SGR,salirà sul palco per un approfondimento sul rapporto tra gestione attiva e intelligenza artificiale, come elemento in grado di offrire un’ulteriore occasione di diversificazione per i profili più evoluti.

A conclusione di ogni evento si terrà un workshop di business etiquette come strumento di leadership aziendale per consolidare relazioni e reputazione, a cura di Valeria Pennone, founder di VIP Communication.

«Il roadshow di Websim nasce con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra i professionisti del settore finanziario, offrendo ai consulenti le soluzioni più aggiornate per compiere scelte ponderate e supportare i clienti in decisioni sempre più consapevoli. Crediamo che un’informazione indipendente, unita all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, possa rappresentare un reale valore aggiunto nel mondo della consulenza.

L’integrazione di questi due elementi non solo rende il nostro approccio professionale sempre più ricco di sfaccettature, ma consente anche ai consulenti di offrire un servizio su misura, capace di rispondere con qualità e precisione alle esigenze della clientela» ha commentato Gianluca Parenti, (nella foto) Responsabile di Websim Investment Solution.

Di seguito il dettaglio degli appuntamenti in programma:

Padova – 10 giugno ore 9:30-15:30

Palazzo San Bonifacio | Via del Santo, 30

Partecipazione gratuita con iscrizione al seguente link

Bologna – 11 giugno ore 9:30-15:30

Hotel I Portici | Via dell’Indipendenza, 69

Partecipazione gratuita con iscrizione al seguente link

Ancona – 12 giugno ore 9:30-15:30

Grand Hotel Passetto + MAWay Ristorante | Via Thaon de Revel, 1

La partecipazione gratuita con iscrizione al seguente link

Websim è una piattaforma che fornisce un servizio indipendente e autorevole con l’obiettivo di facilitare l’analisi e la gestione dei portafogli. Ad oggi si contano 1.400 consulenti iscritti alla piattaforma, di cui circa 1.000 hanno partecipato ad iniziative online e offline, come i trenta eventi organizzati in poco meno di due anni, alcuni dei quali sponsorizzati EFPA – con la possibilità di ottenere crediti per il mantenimento delle certificazioni EIP, EFA, EFP.