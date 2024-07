Consulenti finanziari: a maggio raccolta netta in crescita a 5,4 mld di euro

Cresce a maggio la raccolta netta per le reti di consulenza finanziaria che realizzano volumi pari a 5,4 miliardi di euro, in crescita sia rispetto al mese precedente (+31,1% m/m) sia nel confronto con il risultato mensile del 2023 (+23,5% a/a).

Lo rende noto Assoreti secondo cui si conferma l’interesse rivolto alle soluzioni di investimento del risparmio gestito che accolgono risorse nette per 1,8 miliardi di euro, con un gradimento crescente per i fondi comuni e le gestioni patrimoniali.

Al riguardo, il contributo mensile delle Reti al sistema dei fondi aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è pari a 1,4 miliardi di euro e si inserisce in un contesto in cui il risultato degli altri canali di distribuzione è, nel complesso, negativo (-3,7 miliardi).

Medesima dinamica da inizio anno: l’apporto delle Reti si attesta a 4,6 miliardi e compensa, in parte, i deflussi attribuibili all’insieme degli altri operatori sul mercato (-12,2 miliardi), attenuando, così, il bilancio dell’intera industria degli Oicr aperti, negativo per 7,5 miliardi.

Nel mese di maggio la raccolta netta in strumenti amministrati è pari a 3,3 miliardi e si conferma l’apprezzamento per i titoli di Stato di primo collocamento, mentre le risorse nette confluite su conti correnti e depositi sono positive per 270 milioni.

Risparmio gestito: rallenta il comparto assicurativo

Andando nel dettaglio dei dati resi noti da Assogestioni, l’attività di distribuzione diretta di quote di fondi comuni si traduce in volumi netti mensili pari a 1,1 miliardi di euro (+13,3% m/m), con la conferma della preferenza per i fondi obbligazionari di diritto estero.

Il saldo delle movimentazioni sulle gestioni patrimoniali individuali è positivo per 611 milioni di euro (+48,4% m/m); torna a prevalere il flusso di risorse nette destinato alle Gpm (369 milioni di euro). Nuovo rallentamento del comparto assicurativo/previdenziale sul quale il bilancio si conferma positivo per 111 milioni ma in netta contrazione rispetto al mese precedente.

Sulle polizze vita tradizionali e sui prodotti multiramo prevalgono le uscite, mentre il bilancio delle unit linked, seppure in flessione, si conferma positivo.

Risparmio amministrato: raccolta trainata dal BTP Valore

La raccolta netta realizzata sugli strumenti finanziari amministrati, sostiene Assoreti, è trainata dall’attività di collocamento sul mercato primario nel quale emerge il flusso di risorse, pari a 2 miliardi di euro, destinato ai titoli di Stato, e più in particolare ai Btp Valore. Il bilancio complessivo dei bond pubblici è così pari a 2,3 miliardi; nonostante la concentrazione di risorse, le scelte di investimento coinvolgono anche gli ETF (268 milioni), le obbligazioni corporate (229 milioni) ed i certificate (184 milioni).

Consulenza fee only: raccolta a 1 miliardo di euro

Infine, in merito alla raccolta netta associata al servizio di consulenza con fee specifica (fee only/fee on top), questa attesta, a maggio, a più di 1 miliardo di euro; da inizio anno sono quasi 6 i miliardi confluiti sul servizio di consulenza con fee.

Le risorse nette mensili destinate ai prodotti con commissioni ricorrenti ammontano, così, a 2,3 miliardi, tra risparmio gestito (1,8 miliardi) e amministrato in consulenza con fee (513 milioni).