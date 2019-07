Consulenti finanziari: 9 nuovi ingressi nella rete Deutsche Bank Financial Advisors

Cresce la rete di consulenti finanziari di Deutsche Bank in Italia. Nell’area Lombardia, coordinata da Lorenzo Borgna, si aggiungono al team di Deutsche Bank Financial Advisors di Milano Ezio Battaglia e Giulia Spinelli e a quello di Bergamo Luca Damiani, tutti provenienti da Che Banca!.

In Lombardia arriva anche Adelio Casartelli. Nel Nord Est, area coordinata da Davide Totolo, entra a far parte della squadra di Padova, Davide Porzionato, mentre nell’area Romagna-Marche, coordinata da Roberto Gasperoni, il team di Macerata si amplia con l’arrivo di Mauro Ferrati.

Gli ultimi tre ingressi riguardano invece l’area Centro, coordinata da Stefano Capanna, con Cecilia Pieri e Marco Feniello, la prima operativa su Viterbo, il secondo su Roma e Antonella Onnis proveniente da San Paolo Invest e operativa su Cagliari.

“Un caloroso benvenuto ai nuovi colleghi, siamo certi che arricchiranno di esperienza e valore la nostra grande squadra, sfruttando a beneficio dei clienti tutte le potenzialità del nostro modello di business e una piattaforma esclusiva di prodotti e servizi” ha commentato Silvio Ruggiu, Head of Advisory Clients di Deutsche Bank in Italia.

Il network di Deutsche Bank Financial Advisors può contare su 1200 consulenti finanziari sul territorio nazionale con un volume complessivo di masse in gestione e di affidamenti alle aziende superiore ai 15 miliardi.

La rete dei consulenti finanziari è parte di Advisory Clients, la struttura di Deutsche Bank creata per offrire servizi di banca premium, consulenza di alto livello e prodotti evoluti a clienti privati, imprenditori e aziende, grazie a una piattaforma integrata, unica nel mercato di riferimento, a disposizione dei consulenti finanziari, dei private banker e dei gestori aziende di Deutsche Bank.