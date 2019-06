Consulenti del Lavoro bocciano salario minimo: costi troppo alti per l’azienda

L’introduzione di un salario minimo orario di 9 euro lordi per tutti i lavoratori comporterebbe un aumento medio del costo del lavoro non inferiore al 20%. Sono le stime del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che mostra numerose perplessità sulla proposta di legge sostenuta dal M5S.

“Ai quasi 3 milioni di lavoratori del settore privato (2.940.762), stimati dall’ ISTAT e presentati durante l’audizione alla Commissione Lavoro del Senato, vanno aggiunti i lavoratori del settore domestico (864 mila) ed una parte di quelli del settore agricolo (350 mila), che già percepiscono un salario orario inferiore a 9 euro. Sarebbero, quindi, 4 milioni i lavoratori ai quali adeguare la retribuzione, con un aumento diretto del costo del lavoro per le imprese di oltre 5,5 miliardi di euro. Cifra che, in ogni caso, non tiene conto di 3.243.000 dipendenti pubblici. Inoltre, la categoria ha stimato che se si adeguassero i livelli di inquadramento dei dipendenti, che già oggi sono sopra la soglia dei 9 euro lordi, si avrebbe un ulteriore incremento del costo del lavoro per le imprese: il valore stimato dall’ISTAT – 4,3 miliardi di euro -, si triplicherebbe raggiungendo i 12 miliardi di euro circa” si legge in una nota dell’associazione.