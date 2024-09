Consob si riorganizza: tecnologie avanzate e IA al centro

Seduta da dimenticare ieri per colosso americano dei semiconduttori. Mai nessuna società aveva perso così tanto in una sola seduta. Dietro le vendite, non solo il timore di un forte rallentamento dell’economia americana, ma anche la notizia che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato indagini su pratiche concorrenziali di Nvidia e di altri gruppi tecnologici.