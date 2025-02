Comer Industries, innovare nei momenti di consolidamento

Crescere e innovare nonostante le tensioni che stanno frenando la congiuntura internazionale. È quello a cui punta Matteo Storchi, amministratore delegato di Comer Industries che guarda al 2025 con ottimismo dopo il consolidamento registrato lo scorso anno.

La multinazionale emiliana, che produce soluzioni meccatroniche per macchine agricole, industriali e per le energie rinnovabili, ha risentito lo scorso anno del calo della domanda proveniente dal mercato agricolo in Europa, penalizzato dai timori degli agricoltori per i bassi prezzi di vendita dei loro prodotti, registrando nei primi nove mesi del 2024 un giro d’affari pari a 744,4 milioni di euro, in calo del 21,8 per cento.

Che segnali arrivano ora dai mercati internazionali?

L’economia internazionale continua a risentire delle incertezze geopolitiche ma nei prossimi mesi ci potrebbero essere delle sorprese positive nel caso della conclusione dei conflitti in Ucraina e Israele. Noi non ci fermiamo mai e siamo pronti per cavalcare la ripresa. In questo momento stiamo facendo attività di scouting per crescere attraverso linee esterne.

Abbiamo la capacità finanziaria per mettere a segno nuove operazioni straordinarie dopo quelle realizzate negli anni scorsi in Germania e Stati Uniti perché vogliamo continuare a perseguire con determinazione i nostri obiettivi di medio e lungo termine e cavalcare l’innovazione che passa dalla progressiva fase di guida autonoma dei veicoli industriali e dei macchinari da costruzione.

State pensando quindi di diversificare ulteriormente il vostro giro d’affari?

La diversificazione geografica e del core business è fondamentale per mitigare i rischi e per cogliere le diverse opportunità che si presentano nei vari mercati. In un mondo globale, è necessario pensare su scala globale e ora il 90% del nostro fatturato è realizzato al di fuori dei confini nazionali grazie ai 13 stabilimenti presenti in 6 diversi Paesi. Ma non solo. Il mondo della meccanica è nel pieno di una grande trasformazione tecnologica grazie allo sviluppo e all’utilizzo della guida autonoma e di motori elettrici anche in questo settore.

Siamo quindi interessati a crescere in aree attigue alla nostra e in particolare sul fronte della tecnologia visto che i nostri principali clienti come le americane John Deere, Caterpillar, Cnh o le cinesi Xcmg e Weichai sono impegnate in una importante fase di innovazione. Basti pensare che a gennaio al Ces di Las Vegas la John Deere ha presentato un trattore a giuda autonoma che può lavorare ininterrottamente. In questo senso noi continueremo a dare loro il nostro contributo.

Siete una delle storie di successo a Piazza Affari. Che rapporto avete con i mercati finanziari?

Il rapporto è positivo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Dall’Ipo avvenuta nel 2019 il valore dell’azienda è cresciuto del 190 per cento. Oltre ad una maggiore disciplina finanziaria la quotazione a Piazza Affari ha favorito un nostro miglioramento anche dal punto di vista organizzativo e gestionale. La Borsa è un’accelerazione di opportunità che permette di dare vita ad operazioni di grande respiro.

Lei ha preso in mano le redini dell’azienda di famiglia molto giovane, rilevandola dai suoi genitori. Cosa consiglia agli imprenditori che non riescono a perfezionare il passaggio generazionale?

Si tratta di un’attività molto complessa che deve essere pianifica il prima possibile, non va fatta al raggiungimento dei limiti di età. Ma perchè avvenga con successo è necessario considerare le aspirazioni di tutte le persone all’interno della famiglia, per capire chi e come potrà portare avanti l’azienda. E’ necessario poi confrontarsi sugli obiettivi e sulle strade che si vogliono percorrere per dare una direzione per l’impresa.