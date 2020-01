Come risparmiare soldi ogni giorno: metodi

Risparmiare e mettere da parte una parte del proprio reddito è senza dubbio un desiderio di molti che spesso è difficile tradurre in realtà. Dalle spese di casa a quelle della famiglia, fino ai trasporti e al divertimento, risparmiare qualcosa ogni giorno è possibile seguendo alcune accortezze. Vediamo quali.

Risparmiare sulla spesa al supermercato

Una delle spese che inevitabilmente incide sul budget familiare riguarda la spesa al supermercato. Per risparmiare in questo caso i consigli sono tanti: dalla ricerca delle offerte nei vari volantini che ci ritroviamo quotidianamente nella cassetta della posta alla verifica dei prezzi tra i banconi del supermercato.

Molto spesso veniamo attratti dalle offerte messe in sapiente evidenza dal negozio ma è meglio verificare il prezzo al chilo e confrontarlo con prodotti similari di altri marche che, anche senza promozioni, costano di meno. E’ bene poi recarsi al supermercato con una lista delle cose da comprare dopo aver buttato un occhio alla dispensa di casa evitando così di comprare cose che non servono. C’ è poi la possibilità di fare la spesa online, scopri le catene più convenienti.

Risparmiare a lavoro

Per chi deve percorrere lunghi tragitti per recarsi al lavoro, la scelta ottimale è usare i mezzi pubblici evitando di prendere la propria auto. Se non fosse possibile allora si possono utilizzare servizi di car sharing mettendo in condivisione la propria auto con persone che devono compiere il medesimo tragitto e dividersi le spese del viaggio.

Per chi poi non può fruire del servizio mensa o dei buoni pasto a lavoro, il consiglio per risparmiare è di portarsi il pranzo da casa.

Risparmiare sui consumi di casa

Una delle spese che incide sul bilancio familiare riguarda i consumi di casa. Per tagliare le bollette basta usare in maniera intelligente gli elettrodomestici: via libera quindi a lavatrice, lavastoviglie, forno nelle fasce orarie più economiche, spegnere le luci non necessarie in casa, utilizzare lampadine a risparmio energetico e staccare tutte le prese degli elettrodomestici in stand-by. Altro consiglio è di comprare le varie offerte di luce e gas che oggi presentano vari gestori e scegliere quella che fa al caso proprio.

Risparmiare sul divertimento

Chi l’ha detto che risparmiare significa sacrificare la propria vita sociale? Si può sempre uscire a cena fuori magari limitandosi ad una volta a settimana. Oggigiorno inoltre esistono app che permettono di ottenere sconti su cene e pranzi in vari ristoranti e locali aderenti. Basta scaricarle sul proprio smartphone e cercare l’offerta che fa al caso proprio.

Oltre a questi metodi, per risparmiare ogni giorno valgono i seguenti consigli generali: