Come funziona Vidoo, la piattaforma per seguire l’evento “Il valore della consulenza”

Uno strumento utile e all’avanguardia, per seguire lo streaming live di eventi o anche fruire di contenuti video esclusivi on demand. Questo e molto altro è Vidoo. Una piattaforma ricca in cui è possibile seguire webinar in diretta, ma anche guardare videointerviste o approfondimenti generati ad hoc sull’economia, le imprese e gli investimenti finanziari. E dove sarà possibile seguire in diretta il nostro evento esclusivo, “Il valore della consulenza”, il 16 febbraio 2023, comodamente da remoto.

Come seguire le dirette

Per poter guardare uno streaming in diretta, l’iter da seguire è molto semplice: bastano 4 passaggi.

Basta registrarsi al link dedicato all’evento (questo quello del prossimo evento WSI sull’advisory italiana), compilando il form di iscrizione con tutti i propri dati. Fatto questo, si riceverà via mail la conferma di registrazione contenente già il link per poter partecipare e accedere alla diretta video il giorno dell’evento. Vidoo invierà poi all’utente registrato altri reminder sino a un’ora dall’inizio del live. Dopodiché basterà accedere al link, fare login inserendo l’indirizzo mail utilizzato per registrarsi e godersi l’evento in tutta comodità da remoto.

L’efficacia comunicativa dei video

Un’iniziativa digital ispirata dal fatto che gli utenti online sono sempre più propensi a consultare contenuti in formato audio/video. I video (e i podcast, ça va sans dire) sono diventati un tool indispensabile per attuare una strategia editoriale e di comunicazione efficace. Questo perché un video è di maggior impatto, cattura di più l’attenzione e fornisce un’esperienza migliore e più ampia rispetto a qualsiasi altro formato di comunicazione.

I contenuti esclusivi di Vidoo

Come dicevamo, oltre alla parte dedicata agli eventi live, che si sviluppa solo ed esclusivamente sul sito, c’è anche ampio spazio ai contenuti creati dalle redazioni specializzate di Triboo consultabile direttamente su smartphone, tablet e smart TV dall’app. Scaricabile da Android Play Store ed Apple Store (oppure da qui), Vidoo mette a disposizione degli utenti un palinsesto audio/video dedicato all’economia, alle imprese e agli investimenti. Si tratta di video educational, editoriali, di prodotto e di mercato per districarsi nel mondo della finanza e non solo.

Il prossimo evento di WSI su Vidoo

Insomma, si tratta di una piattaforma davvero interessante. Da cui sarà possibile seguire il prossimo importantissimo evento di Wall Street Italia, in programma il 16 febbraio 2023 a Milano in Borsa Italiana. Un appuntamento unico che vedrà il confronto tra i principali protagonisti della consulenza finanziaria italiana. Per non perderlo, potete registrarvi al seguente indirizzo e seguire comodamente sui vostri device o in tv la diretta live, attraverso la nostra nuovissima piattaforma video Vidoo. Non mancate!