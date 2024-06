Il patrimonio netto è la differenza tra ciò che si possiede e ciò che si deve. Questo dato fornisce una chiara fotografia della salute finanziaria e può dare un’idea della propria capacità di raggiungere gli obiettivi finanziari a lungo termine, che si tratti di acquistare una casa, risparmiare per la pensione o raggiungere l’indipendenza finanziaria.

In altre parole, costruire il proprio patrimonio netto è una parte importante per garantire il proprio futuro finanziario. Ma come aumentare il proprio patrimonio netto? Ecco alcuni passi fondamentali da compiere.

Costruire un fondo di emergenza

Costruire un fondo di emergenza è uno dei passi più importanti per aumentare il proprio patrimonio netto. Non c’è una regola precisa su quanto denaro si debba avere nel proprio fondo d’emergenza, ma gli esperti raccomandano di solito circa sei mesi di spese di sostentamento.

Il motivo per cui è così importante avere un fondo di emergenza è che gli imprevisti accadono inevitabilmente: si perde il lavoro, una perdita d’acqua in casa o un intervento chirurgico. In ognuno di questi casi, si avrà bisogno di denaro contante in tempi brevi.

Ridurre i debiti e tagliare le spese

I debiti possono ostacolare gravemente la propria capacità di costruire un patrimonio netto. Il consiglio in tal caso è cercare di pagarli in tempi brevi.

Un altro modo per aumentare il patrimonio netto è ridurre le spese. Questo può andare di pari passo con la creazione di un budget, che può aiutare a identificare le aree in cui si sta spendendo troppo. Tra i metodi di budgeting più diffusi ci sono la regola del 50/30/20 e il budget a base zero. Tuttavia, sono disponibili diverse app che aiutano a identificare le aree di spesa più importanti.

Una volta individuati i settori in cui si spende di più, è possibile cercare di ridurre le spese. Ad esempio, si può intervenire tagliando le spese di casa su bollette o abbonamento in streaming inutilizzati o anche mangiare meno spesso al ristorante.

Aumentare le entrate

Sebbene ridurre le spese superflue sia una buona pratica in generale, non si può tagliare più di tanto. A un certo punto, potrebbe essere necessario aumentare le entrate per costruire il proprio patrimonio netto.

Uno dei modi più semplici per farlo è spesso quello di aumentare lo stipendio del vostro attuale lavoro. Potete chiedere una promozione mettendo in evidenza le prestazioni o i risultati recenti.

Se questa non è un’opzione, potete prendere in considerazione la possibilità di cercare un lavoro più remunerativo in un’altra azienda. Se queste strategie non dovessero funzionare per voi, potete anche provare a fare dei lavoretti secondari.

Investire con saggezza

Investire è uno dei modi migliori per costruire il proprio patrimonio netto, ma occorre scegliere gli investimenti con saggezza. Ciò significa scegliere gli investimenti giusti in base ai propri obiettivi e alla propria tolleranza al rischio. Ad esempio, sono disponibili diversi investimenti, tra cui azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento e fondi negoziati in borsa (ETF), tutti caratterizzati da diversi livelli di rischio e di rendimento potenziale.

Proteggete il vostro patrimonio

Per mantenere il vostro patrimonio netto, dovete proteggerlo. Ci sono molti modi per farlo, ma alcuni degli strumenti più efficaci sono l’assicurazione e la pianificazione patrimoniale.

Sono disponibili molti tipi di assicurazione, ma alcuni dei più importanti da considerare sono l’assicurazione sanitaria, sulla vita, sulla casa e sull’auto. Queste polizze vi aiuteranno a non dover pagare un conto salato in caso di danni alla casa o all’auto, oppure in caso di malattia o infortunio.