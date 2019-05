Come affrontare futuro finanziario dei figli fin da quando sono neonati

L’arrivo di un bambino in una famiglia è motivo di gioia e felicità ma spesso dall’entusiasmo del nuovo arrivato i neo genitori trascurano alcune misure finanziarie chiave. Ecco i sette consigli che su Forbes fornisce Erik Carter, esperto di Financial Finesse.

In primo luogo è bene aggiungere il proprio bambino nella propria polizza di assicurazione sanitaria. Poi sarà opportuno aggiornare le nostre ultime volontà, non solo indicando chi erediterà i nostri beni, ma anche chi sarà il tutore del proprio figlio se dovesse accadere qualcosa ad entrambi i genitori.

Secondo l’esperto è bene anche assicurarsi di avere un’adeguata assicurazione sulla vita.

E’ utile poi fare un piano per le spese di assistenza all’infanzia, stimando le spese per la cura dei figli ma sarà ancora più opportuno apportare modifiche al proprio budget.

Naturalmente, l’assicurazione e l’assistenza all’infanzia non sono le uniche spese aggiuntive che dovete sostenere. I bambini sono costosi, ma ci sono alcune cose che puoi fare per renderli un po’ meno costosi. Per esempio, probabilmente non ha senso spendere un sacco di soldi per l’abbigliamento (….) è consigliabile quindi acquistare vestiti per bambini presso outlet . Così si possono acquistare anche giocattoli e mobili per bambini usati. Loro non conoscono la differenza.